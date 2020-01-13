Ученые КФУ разрабатывают основы информационно-коммуникационных сетей будущего

Молодые ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского получили грант Президента РФ в размере 1,2 миллиона рублей на поиск и исследование эффективных и динамических способов управления оптическими вихрями с помощью волоконных оптических резонаторов и акустических решеток. Результаты их исследований могут быть использованы при создании оптоволоконных линий связи с большей пропускной способностью и высоким уровнем безопасности, а также оптических компьютеров.

Сегодня человечество сталкивается с проблемой обработки больших данных, и с каждым годом их массивы только увеличиваются, для чего постоянно требуются все более мощные системы обработки данных и быстрые коммуникационные сети. Для дальнейшего роста мощности сетей необходимо искать новые подходы к их улучшению. Например, использовать для передачи информации оптические сигналы вихревого типа, обладающие дополнительной степенью свободы по сравнению с ныне используемыми. А каждая степень свободы позволяет разделить их между собой. У вихревых сигналов это называется топологическим зарядом. Например, при передаче данных на вихревых состояниях с топологическими зарядами «-1», «0» и «1» создается три канала передачи данных, и пропускная способность физического канала связи увеличивается в три раза по сравнению с обычным случаем при тех же принципах кодирования. Существуют, конечно, и иные подходы к использованию оптических вихрей при передаче информации, — цитирует пресс-служба доцента кафедры общей физики Физико-технического института Крымского федерального университета Бориса Лапина.

По словам Бориса Лапина, исследования в рамках проекта носят фундаментальный характер, и их результаты существенно расширят понимание процессов эволюции вихревых полей в оптических резонаторах и акустически генерируемых волоконных решетках. Кроме того, полученные результаты могут послужить теоретической основой множества прикладных устройств, предназначенных для сверхэффективного и динамического управления вихревыми полями.