Ученые Крымского федерального университета готовят комплексный проект опреснения воды

Ученые Крымского федерального университета им. Врнадского готовят комплексный проект по опреснению морской воды и очистке сточных вод для решения проблемы водоснабжения полуострова. Об этом сообщил профессор кафедры общей и физической химии Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Гусев.

Опреснение морской воды учёные планируют проводить методом обратного осмоса.

Суть метода сводится к отделению соли от воды пропусканием солевого раствора через полупроницаемые мембраны, создавая избыточное давление. Очистку сточных вод планируется осуществлять путём пропускания через специальные сорбенты, проводя антибактериальную очистку, – рассказал профессор кафедры общей и физической химии ТА КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.

Как отмечает ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев, в настоящее время вуз обсуждает возможность реализации проекта с правительством РК.

Сейчас идут переговоры с Правительством РК о создании пилотного полигона. Будет опытная опреснительная установка, но пока мы не можем точно сказать, где она будет располагаться и какова будет её производительность, – подчеркнул Андрей Фалалеев.

По словам учёных, в вузе займутся оптимизацией существующих технологий в первую очередь для снижения стоимости производства.

Несмотря на то, что данные технологии активно используются в странах с дефицитом воды, например, в Австралии, Израиле, африканских государствах, они всё ещё несовершенны, и стоимость одного литра воды достаточно большая. Конечно, в первую очередь мы должны работать над снижением стоимости производства. В этом смысле проще с очисткой сточных вод, для чего мы можем использовать местные материалы. Например, в Крыму достаточно большое количество адсорбентов, в частности глины или ракушечника, который потенциально может быть использован на разных этапах очистки воды, – добавил Алексей Гусев.

По его словам, этот проект полностью не решит проблему с водообеспечением Крыма, но позволит избежать кризисных ситуаций. Также к работе по проекту планируют подключить специалистов в области экологии, чтобы не допустить загрязнения полуострова.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.