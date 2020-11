Ученые Медицинской академии КФУ им. Вернадского приняли участие в международном конгрессе

В работе 8-го Конгресса Европейской академии педиатрических обществ (EAPS 2020), который проходил 16-19 октября 2020 года в Барселоне в онлайн-формате. активное участие приняли ученые кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии и кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Медицинской академии КФУ им. Вернадского. Ключевыми темами Конгресса стали: оказание медицинской помощи детскому населению, вакцинопрофилактика, неотложные состояния, редкие болезни в педиатрии, репродуктивные технологии. В работе Конгресса приняли участие 2200 специалистов в области здравоохранения из 80 различных стран.

Аспиранты кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии Медицинской академии Александра Ющенко и Ольга Рыбалко в рамках научного направления кафедры, под руководством заведующего кафедрой д.м.н., профессора Н. Каладзе, представили 4 научных доклада: устный – «Качество жизни детей, оперированных по поводу дефекта межжелудочковой перегородки» (Ющенко А.), и три стендовых: «Прогностическая модель определения вариабельности ритма сердца у детей, оперированных по поводу дефекта межжелудочковой перегородки» (Ющенко А.), «Гиперлактатемия как возможный предиктор отдаленных последствий неонатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии» (Рыбалко О.), «Отдаленные результаты неонатальной гипоксической энцефалопатии у поздних недоношенных новорожденных в Крымском регионе» (Рыбалко О.).

Доцент кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения Ирина Сухарева совместно с аспиранткой кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии Ольгой Рыбалко и студентами 6 курса международного медицинского факультета Shanmugaraj K., Keerthanaa B., представили постерный доклад и онлайн презентацию на сателлитной секции на тему «Сравнительный анализ взглядов на процедуру суррогатного материнства у суррогатных матерей и будущих родителей» (Сomparative analysis of the view on surrogacy procedure between surrogates and parents). Работа выполнена в рамках научной темы кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения (зав. кафедрой профессор О. Третьякова), — сообщает пресс-служба КФУ.