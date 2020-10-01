Ученые предлагают оптимизировать сеть гидрологического мониторинга в Крыму

Система гидрологического мониторинга в Крыму нуждается в оптимизации, это позволит в оперативном режиме корректировать вопросы водопользования в регионе, считает заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского Татьяна Бобра.

Метеорологический и гидрологический мониторинг системы Росгидромета РФ должен быть дополнен научно обоснованной системой регионального мониторинга. Сети метеостанций и гидропостов, которые работают в Крыму, сегодня недостаточно для того, чтобы получить достоверную картину по количеству и качеству водных ресурсов, – цитирует эксперта пресс-служба КФУ.

Так, например, если на Ай-Петринской яйле метеостанция функционирует, и данные по количеству осадков известны, то на Караби яйле метеостанция ликвидирована, и не ясно, какое на самом деле количество воды собирают восточные яйлы, питающие реки бассейна Азовского моря.

Значит, и возможности построения балансовых и прогнозных моделей стока, водного стресса, а также управления водопользованием значительно понижаются, – отметила Бобра.

По словам эксперта, для создания эффективной системы регионального мониторинга необходимо дополнять ее информацией, которая собирается в системе научного экологического и гидрологического мониторинга, осуществляемого, например, научными лабораториями Крымского федерального университета и научно-исследовательскими институтами.

Если мы будем знать, сколько выпадает осадков, сможем понимать, что мы увидим в реках и водохранилищах, а значит – сможем корректировать в оперативном режиме пользование этой водой: сколько спускать и использовать, например, для орошения или, наоборот, беречь, экономить и накапливать. Стратегические вопросы организации региональной сети эко- и гидрологического мониторинга дадут нам возможность не только более эффективно решать практические задачи водообеспечения и водопользования в текущем режиме, но и обеспечат экологическую устойчивость функционирования природных экосистем бассейнов рек, – добавила Татьяна Бобра.

Государственный мониторинг поверхностных водных объектов на территории Крыма осуществляется федеральным государственным бюджетным учреждением “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу природной среды” Росгидромета РФ. Гидрологическая сеть мониторинга включает 33 гидропоста, 22 пункта наблюдения за загрязнением поверхностных вод на 14 реках и 6 водохранилищах, за подземными водами наблюдения ведутся на 22 скважинах (в равнинном Крыму и Керченском полуострове) и 13 родниках в горах.