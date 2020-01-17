Горячие новости
Главная | Крым и мир | Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу

crimeapress_news

Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу

Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и мир 12:06 17.01.2020

Ученые Крымского федерального университета установят в горных лесах Крыма ловушки для медоносных пчел. Это позволит отобрать пробы, проанализировать их ​ и выяснить, в каком состоянии находится генофонд диких крымских пчел в естественных условиях обитания. Проект КФУ поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований в размере 900 тысяч рублей.

Мы расставим ловушки далеко от товарных пасек и будем проводить их регулярный просмотр. Пчел, которые попадут в ловушку, мы продолжим изучать в лаборатории, а если удастся поймать рои диких пчел, мы переселим их на экспериментальную пасеку ​ для определения, насколько они будут эффективнее работать по сравнению с известными породами. Наш проект реализуется в рамках темы моей кандидатской диссертации, посвященной изучению экологии крымской медоносной пчелы. Он будет способствовать более глубокому пониманию состояния генофонда аборигенной медоносной пчелы, семьи которой развиваются в естественных условиях без помощи человека. Вместе с тем в результате проведенной работы будут выявлены наиболее приспособленные к местным условиям фенотипы, — цитирует пресс-служба вуза аспирант кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии Крымского федерального университета Тамару Быкову.

Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу

Сохранение популяции медоносной пчелы в Крыму, подчёркивают специалисты, с каждым годом испытывает все больше проблем. По словам Тамары Быковой, до войны здесь широко использовалась ныне утерянная​ таврическая порода медоносной пчелы, описанная профессором МГУ Алпатовым В.В. , а в ​ лесах Крыма обитало множество диких пчел. Сейчас их можно встретить крайне редко.

Не стоит забывать, что от работы пчел зависит урожайность плодовых и других культурных растений, культивируемых​ во многих районах Крыма, для которых пчелы являются одним из основных опылителей, — отмечает Тамара Быкова.

Кроме ученых и студентов Крымского федерального университета, никто на полуострове не занимается изучением генофонда медоносной пчелы. С 2015 года университет тесно сотрудничает в этом деле​ с московскими научно-исследовательскими институтами, которые помогают​ проводить анализ ДНК крымских пчел и оценивать сходство и различие ее с ДНК​ известных​ пород.

Фото: © Андрей Черногородов / Пресс-служба Крымского федерального университета

Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.