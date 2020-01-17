Учёные КФУ намерены исследовать крымскую медоносную пчелу

Ученые Крымского федерального университета установят в горных лесах Крыма ловушки для медоносных пчел. Это позволит отобрать пробы, проанализировать их ​ и выяснить, в каком состоянии находится генофонд диких крымских пчел в естественных условиях обитания. Проект КФУ поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований в размере 900 тысяч рублей.

Мы расставим ловушки далеко от товарных пасек и будем проводить их регулярный просмотр. Пчел, которые попадут в ловушку, мы продолжим изучать в лаборатории, а если удастся поймать рои диких пчел, мы переселим их на экспериментальную пасеку ​ для определения, насколько они будут эффективнее работать по сравнению с известными породами. Наш проект реализуется в рамках темы моей кандидатской диссертации, посвященной изучению экологии крымской медоносной пчелы. Он будет способствовать более глубокому пониманию состояния генофонда аборигенной медоносной пчелы, семьи которой развиваются в естественных условиях без помощи человека. Вместе с тем в результате проведенной работы будут выявлены наиболее приспособленные к местным условиям фенотипы, — цитирует пресс-служба вуза аспирант кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии Крымского федерального университета Тамару Быкову.

Сохранение популяции медоносной пчелы в Крыму, подчёркивают специалисты, с каждым годом испытывает все больше проблем. По словам Тамары Быковой, до войны здесь широко использовалась ныне утерянная​ таврическая порода медоносной пчелы, описанная профессором МГУ Алпатовым В.В. , а в ​ лесах Крыма обитало множество диких пчел. Сейчас их можно встретить крайне редко.

Не стоит забывать, что от работы пчел зависит урожайность плодовых и других культурных растений, культивируемых​ во многих районах Крыма, для которых пчелы являются одним из основных опылителей, — отмечает Тамара Быкова.

Кроме ученых и студентов Крымского федерального университета, никто на полуострове не занимается изучением генофонда медоносной пчелы. С 2015 года университет тесно сотрудничает в этом деле​ с московскими научно-исследовательскими институтами, которые помогают​ проводить анализ ДНК крымских пчел и оценивать сходство и различие ее с ДНК​ известных​ пород.

Фото: © Андрей Черногородов / Пресс-служба Крымского федерального университета