Учёные КФУ создают цифровую карту ботанического сада

Ученые Крымского федерального университета создают цифровую карту ботанического сада вуза, на которой будут представлены растения с привязкой к GPS-координатам. Всего в электронную базу занесут более 12 тысяч экземпляров древесно-кустарниковых растений с подробным описанием каждого.

Карта позволит более эффективно ухаживать за старыми насаждениями и вести новые коллекции. Мы полностью описываем растение, отмечая его видовую принадлежность, диаметр ствола, высоту, состояние, например, дуплистость или наличие усохших веток. Вносим информацию о примерных сроках посадки или откуда получено дерево, в каком году. Это очень удобно, поскольку вся информация будет собрана в одной базе, — цитирует пресс-служба вуза младшего научного сотрудника Ботанического сада ТА Крымского федерального университета Елену Кравчук.

Работы осуществляются с помощью системы FieldMap, которая включает лазерный дальномер и планшет со специальным программным обеспечением. На сегодняшний день ученые занесли в базу уже более 1000 растений, обработав 20-25% территории сада.

Обычно геоинформационные системы (ГИС) используются в уличном или городском озеленении. Самым известным из таких объектов являются Нью-Йоркские зелёные улицы. В России такие системы только начинают использовать. Ни в одном ботаническом саду нашей страны пока нет такой полноценно функционирующей системы. Мы надеемся быть в ряду первых, — рассказала старший научный сотрудник Ботанического сада им. Н. В. Багрова ТА Крымского федерального университета Екатерина Городняя.

На создание цифровой карты ученые выиграли внутривузовский грант. На начальном этапе пользоваться ресурсом смогут только работники ботсада.

СПРАВКА: Ботанический сад им. Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета был создан в 2004 году. Его площадь составляет 32 гектара.

фото: пресс-служба КФУ