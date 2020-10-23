Учёные КФУ выпустили атлас ближней хоры Херсонеса

Учёные Крымского федерального университета выпустили «Атлас ближней хоры Херсонеса Таврического», который включает более 700 карт, планов, иллюстраций и фотографий территории. Об этом сообщила зав. отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета, доктор исторических наук Татьяна Смекалова. Атлас базируется на аэрофотоснимках времён Великой отечественной войны, хранящихся в Национальном архиве Соединённых Штатов Америки (NARA II).

Коллекция трофейных немецких аэрофотоснимков 1941-1944 годов является одним из наиболее детальных и достоверных документальных источников по изучению археологических памятников сельской округи Херсонеса. Эти снимки были сделаны тогда, когда вся хора (иначе сельская территория Херсонеса) была свободна от застроек, поэтому они являются важнейшим средством для изучения устройства античной межевой системы. Херсонес – это уникальный в мировом масштабе памятник, поскольку он представляет собой хорошо сохранившийся древний город и его сельскую территорию как единое целое. Примеров подобной сохранности древнего размежевания во всём Средиземноморско-Причерноморском мире практически нет, поэтому и город, и его хора в 2013 году были приняты в список объектов охраняемого культурного наследия ЮНЕСКО, – цитирует пресс-служба КФУ Татьяну Смекалову.

Атлас представляет собой полноцветное издание формата А-3 из 291 страницы. Тираж издания составил 300 экземпляров. В первый том вошли аэрофотоснимки 112 земельных наделов из 408, второй том учёные планируют выпустить весной 2021 года.

Атлас, прежде всего, интересен учёным, которые занимаются античной тематикой, а также аспирантам, студентам, туристам и всем, кто интересуется археологией и историей Крыма. Кроме того, он будет предоставлен администрации города Севастополя, поскольку, по сути, является «охранной грамотой» для всё ещё сохранившихся «островков» античной хоры Херсонеса, хотя большая её часть уже застроена. Если к началу Великой отечественной войны половина участков хоры были полностью сохранившимися, то к настоящему времени практически вся её территория разрушена. Сейчас нет ни одного целого античного земельного надела, а на архивных аэрофотоснимках 1941-1944 годов можно увидеть все детали, – отмечает Татьяна Смекалова.

Атлас выпущен в содружестве с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Ранее учёные Крымского федерального университета издали «Атлас позднескифских городищ предгорного Крыма» и «Археологический атлас Северо-Западного Крыма. Эпоха поздней бронзы. Ранний железный век. Античность», за которые в 2017 году получили Государственную премию Республики Крым в области науки.

фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета