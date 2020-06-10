Учёные КФУ высадят первую в России оливковую рощу в теплице

Учёные Крымского федерального университета саженцы первой в стране промышленной оливковой рощи в защищенном грунте — в теплице — будут закладывать в октябре. В вузе проверят, будет ли субтропическая культура давать промышленный урожай в нетипичных для неё условиях.

В России, а, возможно, и в мире нет опыта выращивания оливы в теплице для получения промышленного урожая. В нашей стране она может расти и давать экономически интересный урожай только на южном берегу Крыма. В условиях степного Крыма температуры, негативным образом влияющие на развитие генеративных почек маслин, бывают нечасто, но и этого незначительного периода достаточно для полной потери урожая. При этом все остальные климатические условия пригодны для её выращивания. Мы решили провести научный эксперимент, обезопасив растение от низких температур путём высадки в защищённом грунте, и проверить, будет ли роща давать урожай в таких условиях, – цитирует пресс-служба вуза проректора по внешним связям Крымского федерального университета Михаила Сергеева.

Сейчас в вузе ведут работы по монтажу теплицы под оливу площадью 0,75 га, которая рассчитана на 1000 саженцев. Стоимость проекта составляет порядка 17 миллионов рублей.

Теплицу мы уже начали накрывать плёнкой. Кроме строительства самой теплицы, нам необходимо подготовить к посадке почву, провести систему полива, пока мы остановились на мелкодисперсных распылителях Golden Spray. Весь комплекс мы должны подготовить до начала посадки саженцев, – отметил Михаил Сергеев.

По его словам, параллельно со строительством теплицы учёные начинают заготавливать посадочный материал.

Мы нарезали черенки самых продуктивных деревьев в нашей роще в Форосе и взяли биоматериал. Мы хотим попробовать получить посадочный материал двумя способами: укоренением черенков в теплице при помощи системы туманообразования, а также in vitro в нашем биотехнологическом комплексе. При этом алгоритма получения посадочного материала оливы в пробирке в открытых источниках нет. Вероятно, нас ждёт длительная работа по поиску среды, которая будет выступать катализатором для размножения клеток. Нам важно получить посадочный материал любым способом, чтобы начать эксперимент в этом году, – добавил Сергеев.

Помимо этого, в теплице высадят саженцы маслины, привезённые из Иордании. Параллельно учёные КФУ совместно с университетом «Сириус» будут работать над повышением толерантности культуры к низким температурам при помощи генетического редактирования.

фото: пресс-служба КФУ