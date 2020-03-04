Учёные Крыма создали низкокалорийный мармелад

Ученые Крымского федерального университета разработали технологию производства желейного мармелада со сниженной калорийностью, для приготовления которого используют гидролаты эфиромасличных растений. Основой продукта является не фруктовое пюре, как в традиционном мармеладе, а гидролаты эфиромасличных растений.

Использование гидролатов дает возможность создать новый ассортимент желейно-мармеладных изделий с натуральными ароматическими веществами, сниженной калорийностью и оригинальными органолептическими свойствами. Мармелад, приготовленный по традиционной технологии, имеет калорийность 320 ккал, а наш продукт – 230 ккал. Кроме того, наша технология позволяет заменить сахар другими подсластителями для создания изделий диетического назначения, — цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры технологии и оборудования производства и переработки продукции животноводства Академии биоресурсов и природопользования Татьяну Калиновскую.

По словам специалиста, ученые Крымского федерального университета готовят мармелад с использованием разных эфирных масел и гидролатов, например, мяты, розы, лаванды, чабреца, шалфея. Помимо основного ингредиента, в состав также входят сахар, патока крахмальная и агар.

Все компоненты являются натуральными, никаких добавок мы не применяем. Все образцы мармелада получили высокие оценки органолептических показателей от потребителей. Большинство охарактеризовали вкус продукта как ярко выраженный, характерный для каждого наименования. Наивысший балл за вкусовые качества получил мармелад на основе гидролатов розы и мяты, — добавила Татьяна Калиновская.

Себестоимость разработанного крымскими учеными продукта, отмечают в пресс-службе вуза, ниже, чем традиционных аналогов, так как при приготовлении не используется фруктовое пюре. На новую технологию приготовления мармелада вуз получил патент.

Фото: © Андрей Черногородов / Пресс-служба Крымского федерального университета