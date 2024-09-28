Угледар. Ситуация на 28.09.24 сегодня. Карта СВО. Битва за Угледар вступила в свою решающую стадию. На утро 28 сентября российские войска контролируют около 50% территории города, и обстановка динамично меняется в нашу пользу. Штурмовые действия ведутся на всех ключевых участках фронта, с постепенным расширением зон контроля как в самом Угледаре, так и на прилегающих территориях.

За ночь наши штурмовики укрепились в центре Угледара, продвигаясь на несколько кварталов вперед. Под контролем сейчас находится южная, восточная и центральная части города. Противник избегает ближних боев и концентрируется на использовании дронов и артиллерийской поддержки. Однако ВС РФ уверенно занимают позиции, уничтожая огневые точки врага. Бои в южной части города продолжаются, особенно в районе школы №2.

Угледар — огневой контроль над дорогами

Единственная дорога, по которой украинские силы могли бы отступить, находится под полным огневым контролем российской армии. Все грунтовые дороги, вдоль посадок на севере Угледара, также блокированы. Противник продолжает попытки прорваться через оставшийся коридор, но российская артиллерия эффективно уничтожает группы ВСУ. Фронтовая авиация ликвидировала огневые позиции ВСУ, устроенные на крышах зданий.

Российские войска не только закрепились в Угледаре, но и активно бьют по противнику в соседних населенных пунктах. ВКС России наносят удары по укреплениям ВСУ в Богоявленке и Новоукраинке, куда отходят подразделения украинских войск. Также был успешно перерезан один из главных логистических каналов ВСУ, что привело к дезорганизации и упадку боевого духа украинских солдат. По мнению бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнёва, эвакуация украинских сил из города неизбежна в ближайшие дни.

Обстановка западнее Угледара

Наши войска также продвигаются на западных участках фронта, включая дорогу Павловка-Богоявленка. За прошедшие сутки удалось занять промзону за рекой Кашлагач и расширить контроль над шахтой «Южнодонбасская №1». В районе Константиновки российские силы взяли под контроль последний участок дороги, связывающей город с Угледаром, и продвинулись к Катериновке, улучшив позиции в этом районе.

Работа РСЗО по северной части Угледара препятствует выходу ВСУ из города

Что говорит противник

Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами в подготовке и мотивации новобранцев, что приводит к высоким потерям среди пехоты сразу после попадания на фронт. Как сообщает Financial Times, командиры ВСУ отмечают, что уровень боевой подготовки новобранцев крайне низок, что становится одной из причин массовых потерь. По данным украинских офицеров, до 70% новобранцев погибают или получают ранения в первые дни боевых действий.

Основной проблемой становится отсутствие базовых навыков у солдат, что мешает выполнению задач в условиях активного огневого контакта. Средний возраст украинского пехотинца составляет 45 лет, что затрудняет выполнение физически сложных задач. В большинстве подразделений, из 30 бойцов, только 5 моложе 30 лет, что делает новобранцев особенно уязвимыми на фронте. Тренировки часто проводятся по старым, советским методам, а инструкторы сами не имеют боевого опыта, что только усиливает уязвимость украинской армии на передовой.

В дополнение к низкому уровню подготовки, ВСУ несут большие потери из-за постоянных ротаций и давления со стороны российских войск. Эти факторы вынуждают украинские части отступать на ряде ключевых направлений, что значительно ослабляет их позиции на фронте.

Российское командование призывает украинских военнослужащих прекратить сопротивление и воспользоваться последней возможностью для сдачи. В городских районах продолжается плотное наступление, а огневой контроль российских сил полностью блокирует любое снабжение и ротацию для украинских подразделений.

Для выхода из восточной и южной части города предоставляются частоты связи: 421,725 и 144,950, а для западной — 416,475 и 148,550. Всем украинским военнослужащим, решившим сдаться, гарантирована безопасность и предоставление медицинской помощи.

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Карта боевых действий. Угледар — 28.09.24 сегодня, онлайн. Карта СВО

По данным портала LostArmour.info;

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