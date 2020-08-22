Уникальный прыжок с триколором с 27-метровой высоты в Ялте. Видео

Чемпион Мира по хай-дайвингу (прыжкам в воду с экстремальных высот) Артём Сильченко прыгнул с 27-метровой вышки в Ялте. Этот прыжок с триклором он совершил в честь Дня флага России.

В этом году День Государственного флага Российской Федерации отмечен уникальным событием, от которого в прямом смысле захватывает дух: единственный в России чемпион мира по прыжкам с экстремальных высот Артем Сильченко совершил прыжок с 27-метровой вышки в Ялте, — рассказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.