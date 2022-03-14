Управление по вопросам миграции МВД по РК информирует о смене адреса места предоставления госуслуг

Отдел по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Крым, располагавшийся по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 18-А, переехал и впредь располагается по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 183, 2 этаж (здание филиала по Республике Крым ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России). Отделом по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Крым осуществляется предоставление государственных услуг:
- по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
- по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства,
а также осуществление функции по приему уведомлений об осуществлении иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Республики Крым и копий трудовых договоров, представляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на территории Республики Крым на основании патента.
График приема граждан:
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Дни недели
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Время приема
|
Понедельник
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09.30 — 17.00
|
Вторник
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09.30 — 17.00
|
Среда
|
09.30 — 17.00
|
Четверг
|
09.30 — 17.00
|
Пятница
|
09.30 — 17.00
|
Суббота
|
Выходной день
|
Воскресенье
|
Выходной день
Перерыв в приеме заявителей с 13.00 до 14.00.
Источник: Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым
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