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Управление по вопросам миграции МВД по РК информирует о смене адреса места предоставления госуслуг

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:18 14.03.2022

Отдел по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Крым, располагавшийся по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 18-А, переехал и впредь располагается по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 183, 2 этаж (здание филиала по Республике Крым ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России). Отделом по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Крым осуществляется предоставление государственных услуг:

  • по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
  • по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства,
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а также осуществление функции по приему уведомлений об осуществлении иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Республики Крым и копий трудовых договоров, представляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на территории Республики Крым на основании патента.

График приема граждан:

Дни недели

Время приема

Понедельник

09.30 — 17.00

Вторник

09.30 — 17.00

Среда

09.30 — 17.00

Четверг

09.30 — 17.00

Пятница

09.30 — 17.00

Суббота

Выходной день

Воскресенье

Выходной день

Перерыв в приеме заявителей с 13.00 до 14.00.

Источник: Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым


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