Управление по вопросам миграции МВД по РК информирует о смене адреса места предоставления госуслуг

Отдел по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Крым, располагавшийся по адресу: г. Симферополь, ул. Гагарина, 18-А, переехал и впредь располагается по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 183, 2 этаж (здание филиала по Республике Крым ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России). Отделом по вопросам трудовой миграции УВМ МВД по Республике Крым осуществляется предоставление государственных услуг:

по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства,

а также осуществление функции по приему уведомлений об осуществлении иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Республики Крым и копий трудовых договоров, представляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность на территории Республики Крым на основании патента.

График приема граждан:

Дни недели Время приема Понедельник 09.30 — 17.00 Вторник 09.30 — 17.00 Среда 09.30 — 17.00 Четверг 09.30 — 17.00 Пятница 09.30 — 17.00 Суббота Выходной день Воскресенье Выходной день

Перерыв в приеме заявителей с 13.00 до 14.00.

Источник: Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым