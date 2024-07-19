Урожай зерна в Крыму сократился

Урожай зерна в Республике Крыму сократился на 0,5 млн тонн за год. По итогам уборочной кампании 2024 года в регионе собрано 1,5 млн тонн, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По данным Минсельхоза республики, в 2023 году собрано 2,04 млн тонн зерна. В мае в министерстве сообщали, что посевы зерновых культур общей площадью 7,8 тыс. га пострадали от засухи и других природных явлений в четырех районах Республики Крым.

Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил хорошие результаты сбора при сложных погодных условиях этого года.

Валовой сбор зерна в Республике Крым вырос почти на 62% с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. В 2023 году собрано 2,04 млн тонн зерна, а 2015 году — 1,263 млн тонн. С 1990 по 2015 год показатель валового сбора урожая снижался: в 1990 году он составил 1,988 млн тонн, в 1995 году — 1,505 млн тонн, в 2000 году — 1,064 млн тонн. Также за 10 лет в республике более чем на 30% выросла посевная площадь зерновых и бобовых культур.

источник: ТАСС