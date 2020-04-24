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Установку на набережной Ялты модульного общественного туалета согласовывали восемь министерств

Установку на набережной Ялты модульного общественного туалета согласовывали восемь министерств

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:36 24.04.2020

С инициативой установить на набережной Ялты современный общественный туалет выступил ялтинский предприниматель. Проект утверждали не только в Администрации города. Для того, чтобы его реализовать, отмечают журналисты портала «Ялта24», потребовалось согласование восьми министерств. Такой порядок регламентирован постановлением правительства РФ № 1300. В документе прописано, что каждый регион сам определяет, как именно нужно выдавать разрешения на установку таких объектов. Главное здесь: земельный участок предоставляется в аренду под НТО, без возможности отвести его в собственность и построить что-то другое.

Размещают модульный туалет напротив торгового центра «Фонтан». Выбор места обусловлен несколькими факторами, пояснили в департаменте архитектуры. Во-первых, это близость коммуникаций. К водопроводу и центральной канализации подключились без особого труда: плитку не поднимали, землю не перерывали, линии протянули лишь на несколько метров и легко спрятали от глаз горожан, чтобы не портить эстетический вид. Во-вторых, это размеры отведенного пространства. Проход с верхней набережной на нижнюю возле ТЦ настолько широк, что установленный НТО не потеснил отдыхающих. Частичное наложение объекта на грунтовую часть произошло, однако, это не нанесло никакого вреда зеленым насаждениям. Расстояние в 3,5 метра от корневой системы ближайшего дерева выдержали. Сотрудники МБУ «Зеленстрой» лишь провели санитарный спил сухих веток, — сообщает «Ялта24». 

Установку на набережной Ялты модульного общественного туалета согласовывали восемь министерств Установку на набережной Ялты модульного общественного туалета согласовывали восемь министерств Установку на набережной Ялты модульного общественного туалета согласовывали восемь министерств

В свое время в этой местности уже располагался туалет – в снесенном торговом центре «Еда», и был очень востребованным. Кроме того, именно напротив «Фонтана» при каждом массовом мероприятии устанавливают биотуалеты. То есть логика ориентированности на данную точку вполне отвечает логике и здравому смыслу.

В новом туалете предусмотрены две мужских кабинки, четыре женских, уборная для людей с ограниченными возможностями и столик для пеленания детей. По информации Ялта-24, стоимость устанавливаемого НТО порядка 4 млн рублей.

Материалы для внутренней отделки используются довольно дорогие. Подумал предприниматель и о внешней эстетике, применив зеркальное стекло. Проект – пилотный. Туалет откроют, презентуют. Если общественность одобрит, то власти проработают вопрос установки подобных уборных и в других местах – главное, чтобы рядом были соответствующие коммуникации, — рассказали в департаменте архитектуры.

Стоимость посещения новой уборной еще прорабатывается, но предполагается, что установят тариф в размере 20-25 рублей.

фото: «Ялта24»

Установку на набережной Ялты модульного общественного туалета согласовывали восемь министерств

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