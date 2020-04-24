Установку на набережной Ялты модульного общественного туалета согласовывали восемь министерств

С инициативой установить на набережной Ялты современный общественный туалет выступил ялтинский предприниматель. Проект утверждали не только в Администрации города. Для того, чтобы его реализовать, отмечают журналисты портала «Ялта24» , потребовалось согласование восьми министерств. Такой порядок регламентирован постановлением правительства РФ № 1300. В документе прописано, что каждый регион сам определяет, как именно нужно выдавать разрешения на установку таких объектов. Главное здесь: земельный участок предоставляется в аренду под НТО, без возможности отвести его в собственность и построить что-то другое.

Размещают модульный туалет напротив торгового центра «Фонтан». Выбор места обусловлен несколькими факторами, пояснили в департаменте архитектуры. Во-первых, это близость коммуникаций. К водопроводу и центральной канализации подключились без особого труда: плитку не поднимали, землю не перерывали, линии протянули лишь на несколько метров и легко спрятали от глаз горожан, чтобы не портить эстетический вид. Во-вторых, это размеры отведенного пространства. Проход с верхней набережной на нижнюю возле ТЦ настолько широк, что установленный НТО не потеснил отдыхающих. Частичное наложение объекта на грунтовую часть произошло, однако, это не нанесло никакого вреда зеленым насаждениям. Расстояние в 3,5 метра от корневой системы ближайшего дерева выдержали. Сотрудники МБУ «Зеленстрой» лишь провели санитарный спил сухих веток, — сообщает «Ялта24».

В свое время в этой местности уже располагался туалет – в снесенном торговом центре «Еда», и был очень востребованным. Кроме того, именно напротив «Фонтана» при каждом массовом мероприятии устанавливают биотуалеты. То есть логика ориентированности на данную точку вполне отвечает логике и здравому смыслу.

В новом туалете предусмотрены две мужских кабинки, четыре женских, уборная для людей с ограниченными возможностями и столик для пеленания детей. По информации Ялта-24, стоимость устанавливаемого НТО порядка 4 млн рублей.

Материалы для внутренней отделки используются довольно дорогие. Подумал предприниматель и о внешней эстетике, применив зеркальное стекло. Проект – пилотный. Туалет откроют, презентуют. Если общественность одобрит, то власти проработают вопрос установки подобных уборных и в других местах – главное, чтобы рядом были соответствующие коммуникации, — рассказали в департаменте архитектуры.

Стоимость посещения новой уборной еще прорабатывается, но предполагается, что установят тариф в размере 20-25 рублей.

фото: «Ялта24»