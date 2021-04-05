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В 2021 году крымские сельхозпроизводители планируют собрать порядка 100 тысяч тонн винограда
Фото: минсельхоз РК

В 2021 году крымские сельхозпроизводители планируют собрать порядка 100 тысяч тонн винограда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:06 05.04.2021

В 2021 году крымские сельхозпроизводители планируют собрать порядка 100 тысяч тонн винограда. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров  – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Республике составляет почти 17 тысяч гектаров.

В этом году виноградарские предприятия республики планируют собрать урожай не меньше прошлого года. Напомню, в 2020 году было собрано 100,8 тысяч тонн винограда. А рекордный для Крыма урожай в объеме около 100 тысяч тонн был получен в 2019 году. Тогда хозяйства региона собрали на 20% винограда больше, чем годом ранее. Получить такой результат удалось благодаря господдержке крымских виноградарей. В прошлом году на закладку и уход за виноградниками до вступления в плодоношение было выделено 2,2 млрд. рублей, — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин добавил, что сейчас аграрии заканчивают обрезку виноградников.

Работы проведены на 98% территории. Крымские хозяйства продолжают закладку виноградников. К примеру, в 2021 году молодые виноградники планируют заложить компании «Наш Крым», «Завод марочных вин Коктебель», «Крымские виноградники» и «Солнечная Долина», — отметил зампред Совмина.

Излишне напоминать, что виноградарство является одной из основных отраслей сельского хозяйства в Крыму.

В 2021 году крымские сельхозпроизводители планируют собрать порядка 100 тысяч тонн винограда

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