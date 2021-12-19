В 2021 году в Крыму реализовано 59 проектов благоустройства сельских территорий

В этом году в Крыму реализовал 59 проектов благоустройства сельских территорий. Общая сумма субсидий по линии минсельхоза РК составила более 67 миллионов рублей.

По итогам уходящего года в республике было построено 26 новых спортивных, 19 детских и 4 комбинированных площадки. Для удобства сельских жителей построены 3 зоны отдыха, 2 сквера, 1 парк Героев, а также 4 площадки ТКО. Реализация всех проектов завершена своевременно, государственные средства освоены в полном объеме, — отмечает пресс-служба минсельхоза РК.

Самыми активными участниками мероприятия по благоустройству сельских территорий стали 3 района: Симферопольский, где реализовано 13 проектов, Сакский – 8 реализованных проектов и Красноперекопский – 6 реализованных проектов.

Фото: минсельхоз РК.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма