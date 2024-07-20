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В Алуште электроснабжение восстановили полностью
фото: © Владимир Смирнов/ ТАСС

В Алуште электроснабжение восстановили полностью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:57 20.07.2024

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в Алуште завершены, потребители подключены в полном объеме. Об этом в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго» сообщил генеральный директор Максим Шклярский.

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алушта и прилегающих населенных пунктов завершены. Подключение потребителей прошло в полном объеме, — цитирует пресс-служба Максима Шклярского.

Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что из-за аварии на высоковольтных линиях за Ялтой обесточен весь город. Без электроэнергии остались около 49 тыс. жителей. Как сообщал Шклярский, вследствие технологического нарушения в сети 110 кВ отключилась высоковольтная подстанция. Прокуратура начала проверку соблюдения прав граждан.

В июле из-за аномальной жары в регионе начали происходить аварии на электросетях, что приводит к массовым отключениям электричества. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что потребление электроэнергии в регионе увеличено почти в 1,5 раза, в результате происходят аварии. В «Крымэнерго» объявили о вводе ограничения мощности потребления электроэнергии для предприятий и юридических лиц региона с 20 июля.

источник: ТАСС

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