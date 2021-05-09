В День Победы в «Артеке» открыли новые бюсты героев-артековцев

В День Победы в Международном детском центре торжественно открыли новые бюсты воспитанникам «Артека» 20-30 годов XX века. На Аллее героев-артековцев при поддержке Фонда социально-культурных инициатив установлены пять новых скульптур героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны: артековцу 1937 года, Герою Советского Союза, старшему лейтенанту Евгению Францеву; артековке 1937 года, летчику-штурмовику Черноморского флота, командиру разведроты Илите Дауровой; артековцу самой длинной смены (1941-1943 гг.), лейтенанту Алексею Диброву; артековцу 1939 года, наводчику орудия Алексею Лярскому; артековцу 1938 года, военному инженеру Георгию Шевченко.

Аллея героев-артековцев расположена в живописном месте парка комплекса «Горный» рядом с Монументом защитникам «Артека». Первые 12 белоснежных бюстов воспитанников довоенного «Артека» 20-30 годов XX века, погибших во время Великой Отечественной войны, здесь были установлены 25 июля 2016 года. В 2020 году, в Год Памяти и Славы, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Аллею пополнили памятники артековцам Герману Шакирову, Валентине Бархатовой и дважды Герою Советского Союза Султану Амет-хану.

Обращаясь к юным участникам церемонии, директор «Артека» Константин Федоренко отметил:

Все, что делается в «Артеке», превращается в традиции. Вот уже третий год в детском центре устанавливаются новые скульптуры. А для этого проводится поисковая работа – мы находим новые имена, находим фотографии тех мальчишек и девчонок, которые до 1941 года побывали в «Артеке». Первый шаг, которые они сделали – получили награду в виде путевки в «Артек» за свои достижения. И абсолютно каждый из них был достоин «Артека». Сегодня мы вместе с вами находимся на Аллее героев, подвиги которых достойны памяти целой страны, достойны того, чтобы мы ими гордились. А самое главное – брали с них пример.

Он подчеркнул, что история «Артека» неразрывно связана с историей нашей страны. 20 июня 1941 года в «Артеке» должна была состояться линейка открытия второй летней смены 1941 года. На костровой лагеря Нижний (ныне «Морской») артековцы услышали речь Молотова об объявление войны. Так для 200 артековцев началась самая длинная смена в 1301 день.

Тысячи артековцев отдали свои жизни за Родину, среди них: Тимур Фрунзе, Гуля Королева, Иван Туркенич, Володя Дубинин, Рубер Руис Ибаррури, Витя Коробков, Лиля Кара-Стоянова, Радик Руднев, Алия Молдагулова и другие. И сегодня, в День Великой Победы, Аллея – символ живой памяти о героизме и мужестве артековцев прошлых лет – пополнилась новыми бюстами.

Отрадно, что «Артек» не просто чтит традиции, он вносит свою лепту в то, как современное, молодое поколение должно чувствовать, понимать историю, осознавать себя, свою роль в современной жизни, – обратился к артековцам представитель Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Вдовых. – Аллея-героев, на которой мы с вами находимся – это тоже лицо «Артека» и лицо страны. Это наша с вами ответственность, наш с вами долг. У нас – поколения, которое видело героев войны – свой долг, своя память, свои чувства. У вас, юных, они немного другие. Но верю, что с каждым подобным мероприятием мы с вами становимся ближе, роднее тому великому делу, которое делали наши предки.

По словам академика Российской Академии художеств, автора новых скульптур Алексея Буртасенкова, во время работы он думал про то, что всем нам нужно стремиться к истинным ценностям.

Эти люди не думали, что им сделают памятники спустя 76 лет после их подвигов. Ваша поисковая работа, то, что вы находите имена и запечатлеваете их в камне, очень важна. Например, у Алексея Петровича Диброва нашлась всего одна фотография. Он не делал тысячи селфи, не пытался стать знаменитым блогером, но он совершил подвиг. Теперь его подвиг, благодаря директору «Артека» и вашей поисковой работе, нашел свое отражение в камне. Вот эти истинные ценности вы учитесь находить в «Артеке» и отстаивать в будущем, — рассказал скульптор.

На сегодняшний день известно уже более 20 артековцев, героически защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, а также 18 сотрудников «Артека». Международный детский центр продолжает поисковую и исследовательскую работу, а значит будут открыты новые имена артековцев, завоевавших Победу для нашей страны. И в память о них Аллея героев будет пополняться новыми обелисками, в том числе и благодаря воспитанникам детского центра.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».