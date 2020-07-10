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В Джанкое открыли детский сад на 220 мест

В Джанкое открыли детский сад на 220 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:29 10.07.2020

Детский сад №3 «Берёзка» на 220 мест в Джанкое открыли сегодня. Глава Крыма Сергей Аксёнов участвовал в церемонии в режиме видеомоста. Говорит — это знаменательное событие.

Сегодня хорошее событие, открываем детское дошкольное образовательное учреждение в Джанкое. Жители долго ждали его открытия, поскольку были различные задержки в строительстве. Сад полностью укомплектован, с понедельника дети пойдут в новое дошкольное учреждение. При этом напомню, что открытие детских садов – одна из главных задач, стоящих перед органами республиканской и муниципальной власти, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.

При этом Сергей Аксёнов выразил благодарность муниципальным органам власти за закупку инвентаря для детского сада.

В Джанкое открыли детский сад на 220 мест В Джанкое открыли детский сад на 220 мест В Джанкое открыли детский сад на 220 мест

По словам главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванов, открытие детского сада имеет высокую социальную значимость для жителей города — очередь в местные детсады будет уменьшена практически вполовину.

Общая стоимость детского сада составила свыше 180 млн рублей. Дошкольное учреждение рассчитано на 10 групп вместимостью 220 детей.

В ходе видеомоста Сергей Аксёнов акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки достроить и ввести в эксплуатацию еще два детских сада в Джанкое для ликвидации очередности в дошкольные учреждения города, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Джанкое открыли детский сад на 220 мест

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