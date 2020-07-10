В Джанкое открыли детский сад на 220 мест

Детский сад №3 «Берёзка» на 220 мест в Джанкое открыли сегодня. Глава Крыма Сергей Аксёнов участвовал в церемонии в режиме видеомоста. Говорит — это знаменательное событие.

Сегодня хорошее событие, открываем детское дошкольное образовательное учреждение в Джанкое. Жители долго ждали его открытия, поскольку были различные задержки в строительстве. Сад полностью укомплектован, с понедельника дети пойдут в новое дошкольное учреждение. При этом напомню, что открытие детских садов – одна из главных задач, стоящих перед органами республиканской и муниципальной власти, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.

При этом Сергей Аксёнов выразил благодарность муниципальным органам власти за закупку инвентаря для детского сада.

По словам главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванов, открытие детского сада имеет высокую социальную значимость для жителей города — очередь в местные детсады будет уменьшена практически вполовину.

Общая стоимость детского сада составила свыше 180 млн рублей. Дошкольное учреждение рассчитано на 10 групп вместимостью 220 детей.

В ходе видеомоста Сергей Аксёнов акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки достроить и ввести в эксплуатацию еще два детских сада в Джанкое для ликвидации очередности в дошкольные учреждения города, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым