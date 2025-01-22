В Евпатории готовятся определить лауреатов городской премии им. С. Э. Дувана

На соискание премии подано 6 заявок. Так:

в номинации «Курорт и экономика» поступило ходатайство о выдвижении Бориса Межерицкого, проработавшего более 40 лет в государственных органах и органах местного самоуправления.

в номинации «Общественный деятель» предложена кандидатура председателя Евпаторийской городской общественной организации «Профсоюз работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг Республики Крым» Мария Морозова, которая с 1982 года занимается профсоюзной деятельностью.

в номинации «Физическая культура и спорт» выдвинута кандидатура спортивного общественного деятеля, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, наставника школы акробатического танца «Вальсет» Владимира Кириченко, который в течение всей своей жизни активно пропагандирует здоровый образ жизни, демонстрируя своим примером образец активного долголетия.

также на соискание премии предлагается выдвинуть посмертно скульптора, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, Почетного гражданина Евпатории, автора памятников и композиций Виталия Зайкова в номинации «Изобразительное искусство».

в номинации «Культура и искусство» представлен лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов образцовый вокальный коллектив «Город детства», руководителем которого является Заслуженная артистка Республики Крым Анна Ус.

в номинации «Краеведение, культура, история» соискателем премии станет трудовой коллектив Евпаторийского краеведческого музея.

Как отметила присутствующая на заседании комитета глава города Галина Герасимова, соискателями премии являются достойные люди и коллективы города, их жизненный и трудовой путь является примером профессионализма и любви к Родине.

После широкого общественного обсуждения Дувановский комитет проанализирует поступившие предложения и определит голосованием победителей.

Напомним, премия им. С. Э. Дувана – это ежегодная престижная городская премия, которая присуждается за выдающиеся заслуги, весомый и практический вклад в развитие и процветание города, его популяризацию, а также за особые достижения в области науки, культуры, искусства, спорта и других сферах, включая благотворительность, меценатство и спонсорство.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории