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В Евпатории готовятся определить лауреатов городской премии им. С. Э. Дувана
фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории готовятся определить лауреатов городской премии им. С. Э. Дувана

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:37 22.01.2025

В читальном зале библиотеки им. А. С. Пушкина состоялось заседание комитета по присуждению городской премии им. С. Э. Дувана.

На соискание премии подано 6 заявок. Так:

  • в номинации «Курорт и экономика» поступило ходатайство о выдвижении Бориса Межерицкого, проработавшего более 40 лет в государственных органах и органах местного самоуправления.
  • в номинации «Общественный деятель» предложена кандидатура председателя Евпаторийской городской общественной организации «Профсоюз работников и предпринимателей торговли, общественного питания и услуг Республики Крым» Мария Морозова, которая с 1982 года занимается профсоюзной деятельностью.
  • в номинации «Физическая культура и спорт» выдвинута кандидатура спортивного общественного деятеля, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, наставника школы акробатического танца «Вальсет» Владимира Кириченко, который в течение всей своей жизни активно пропагандирует здоровый образ жизни, демонстрируя своим примером образец активного долголетия.
  • также на соискание премии предлагается выдвинуть посмертно скульптора, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда, Почетного гражданина Евпатории, автора памятников и композиций Виталия Зайкова в номинации «Изобразительное искусство».
  • в номинации «Культура и искусство» представлен лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов образцовый вокальный коллектив «Город детства», руководителем которого является Заслуженная артистка Республики Крым Анна Ус.
  • в номинации «Краеведение, культура, история» соискателем премии станет трудовой коллектив Евпаторийского краеведческого музея.
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Как отметила присутствующая на заседании комитета глава города Галина Герасимова, соискателями премии являются достойные люди и коллективы города, их жизненный и трудовой путь является примером профессионализма и любви к Родине.

После широкого общественного обсуждения Дувановский комитет проанализирует поступившие предложения и определит голосованием победителей.

Напомним, премия им. С. Э. Дувана – это ежегодная престижная городская премия, которая присуждается за выдающиеся заслуги, весомый и практический вклад в развитие и процветание города, его популяризацию, а также за особые достижения в области науки, культуры, искусства, спорта и других сферах, включая благотворительность, меценатство и спонсорство.

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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