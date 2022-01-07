В Евпатории продолжилось благоустройство общественных территорий

В Новом году в Евпатории продолжились работы по благоустройству общественных территорий. Они проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил глава евпаторийской администрации Роман Тихончук, в парке культуры и отдыха по ул. Франко устанавливают малые архитектурные формы: перголы, урны, уже размещены элементы детского игрового комплекса. Рабочие здесь продолжают укладку плитки, монтаж коммуникаций и системы полива. На объекте трудятся 14 человек.

Активно благоустраивают набережную Лазурная. Там работают 24 человека и 5 единиц техники. Строители занимаются укладкой плитки, подсыпают грунт, устанавливают малые архитектурные формы, — рассказал Роман Тихончук.

Фото: страница Р.Тихончука в Facebook.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!