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В Евпатории продолжилось благоустройство общественных территорий

В Евпатории продолжилось благоустройство общественных территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 18:27 07.01.2022

В Новом году в Евпатории продолжились работы по благоустройству общественных территорий. Они проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В Евпатории продолжилось благоустройство общественных территорий

Как сообщил глава евпаторийской администрации Роман Тихончук, в парке культуры и отдыха по ул. Франко устанавливают малые архитектурные формы: перголы, урны, уже размещены элементы детского игрового комплекса. Рабочие здесь продолжают укладку плитки, монтаж коммуникаций и системы полива. На объекте трудятся 14 человек.

В Евпатории продолжилось благоустройство общественных территорий

Активно благоустраивают набережную Лазурная. Там работают 24 человека и 5 единиц техники. Строители занимаются укладкой плитки, подсыпают грунт, устанавливают малые архитектурные формы, — рассказал Роман Тихончук.

В Евпатории продолжилось благоустройство общественных территорий

Фото: страница Р.Тихончука в Facebook.

 

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