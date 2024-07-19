В Ханской мечети завершен первый этап реставрационных работ

От имени Муфтия мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаева, заместитель Муфтия Айдер Исмаилов, вручил благодарность руководителю департамента по работе с объектами культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой» Министерства строительства Российской Федерации Василию Завадичу, за профессионализм и ответственный подход в реставрации Большой дворцовой мечети Ханского дворца в Бахчисарае.

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