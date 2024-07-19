В Ханской мечети завершен первый этап реставрационных работ

На данный момент первый этап работ по реставрации завершен. Далее приступят ко внутреннему украшению мечети, будут проводиться росписи, реставрироваться минбар, двери и другие элементы интерьера. Последним этапом реставрации, будет приведение в порядок фонтана для омовения и домика муфтия, — сообщили в пресс-службе ДУМК.
Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь выражает благодарность Министерству культуру Российской Федерации, Министерству культуру Республики Крым, руководству Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, а также всем, кто принимает активное участие в восстановлении и реставрации культурного памятника крымскотатарского народа.
источник: пресс-служба ДУМК
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