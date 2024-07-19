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В Ханской мечети завершен первый этап реставрационных работ
фото: pikist.com

В Ханской мечети завершен первый этап реставрационных работ

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 14:02 19.07.2024

От имени Муфтия мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаева, заместитель Муфтия Айдер Исмаилов, вручил благодарность руководителю департамента по работе с объектами культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой» Министерства строительства Российской Федерации Василию Завадичу, за профессионализм и ответственный подход в реставрации Большой дворцовой мечети Ханского дворца в Бахчисарае.

На данный момент первый этап работ по реставрации завершен. Далее приступят ко внутреннему украшению мечети, будут проводиться росписи, реставрироваться минбар, двери и другие элементы интерьера. Последним этапом реставрации, будет приведение в порядок фонтана для омовения и домика муфтия, — сообщили в пресс-службе ДУМК. 

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь выражает благодарность Министерству культуру Российской Федерации, Министерству культуру Республики Крым, руководству Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, а также всем, кто принимает активное участие в восстановлении и реставрации культурного памятника крымскотатарского народа.

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источник: пресс-служба ДУМК

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