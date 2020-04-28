В Ялте и в Севастополе меры по самоизоляции при эпидемии COVID-19 считают обоснованными

По результатам анонимного опроса 624 человек, проведенного Психологическим центром Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета, выяснилось, что большинство респондентов успешно адаптировались к вынужденной самоизоляции. Мнением поделились 307 студентов и преподавателей Севастопольского государственного университета и 317 студентов и преподавателей Гуманитарно-педагогической академии. Так, на вопрос «Как Вы относитесь к идее самоизоляции и карантина при эпидемии COVID-19?» 68,1% респондентов в Ялте и 72,3% в Севастополе полностью поддерживают сегодняшнюю ситуацию и считают меры самоизоляции обоснованными.

Эти 68,1 и 72,3% вполне закономерны. Мы живем в обществе, и общество в лице своих властных представителей на основе экспертного мнения решило, что для прерывания распространения вируса нам лучше оставаться дома. Мы согласились. Нас большинство, — цитирует пресс-служба вуза профессора кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В.И. Вернадского Георгия Григорьева.

На вопрос «Вы боитесь заразиться?» 52,4% ялтинцев и 53,1% севастопольцев ответили «Надеюсь, что не заражусь», что, по мнению психолога, говорит о понимании угрозы собственному здоровью.

Страх — одна из базовых эмоций. Однако тех, кто боится заразиться, не так уж много – всего 17,7% ялтинцев и 19,2% севастопольцев. Удивляет, что число тех, кто не боится, гораздо больше – 30% в Ялте и 27,7% в Севастополе. Возможно, это связано с возрастным составом наших респондентов. Молодежи свойственна смелость, не отягощенная отрицательным опытом старшего поколения, — комментирует результаты опроса Георгий Григорьев.

На вопрос «Если Вы не нарушаете режим самоизоляции, то, как его переносите?» большинство опрошенных (48,4% в Ялте и 46,3% в Севастополе) выбрали ответ «Некогда переживать – работы только прибавилось». 35,2% и 38,1 опрошенных страдают и ждут, пока самоизоляция закончится, и лишь немногие рады, что теперь не нужно ходить на работу (учебу).

Большое число тех, кто остро переживает резкое изменение образа жизни. Мы существа общественные и общительные. Только теперь мы поняли ценность мимолетного общения с коллегами в перерывах между парами, и общения с одногруппниками, пока еще преподаватель не вошел в аудиторию. И еще общение не по Скайпу с друзьями и близкими, — поделился Григорий Григорьев.

Почти 70% опрошенных подтвердили, что за время самоизоляции их характер и поведение не изменились, около 20% отмечают ухудшение характера, а примерно у 15% характер, по их мнению, даже улучшился. Однако почти треть опрошенных в последнее время стала чаще открывать холодильник, «заедая» скуку вынужденного затворничества.

На вопрос «Чего Вам хочется больше всего в режиме самоизоляции?» почти половина респондентов выбрала ответ «вырваться на природу». В этом ялтинцы и севастопольцы оказались единодушны.