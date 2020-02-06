В Ялте мужчину смыло штормовой волной в море. Погиб

Сегодня около 12 часов дня оперативному дежурному ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в Ялте, в районе пляжа Приморский мужчину, который находился на пирсе, волной смыло в море. Необходима помощь спасателей.

Оперативно прибывшие спасатели уже ничего не могли сделать. Поиски осложняли высокие волны. К сожалению, мужчина погиб.

Наши сотрудники обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Тело погибшего было извлечено из воды, — рассказали в МЧС РК.

Как напомнил министр ЧС РК Сергей Шахов, на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение. На море наблюдается сильное волнение:

Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море, — сообщил министр. — Шторм на море и резкое усиление ветра также могут в считанные минуты застать человека врасплох, поэтому всегда нужно адекватно рассчитывать свои силы и соблюдать безопасность во время отдыха вблизи водных объектов.

Спасатели в очередной раз напоминают, что в штормовых условиях выходить на пирсы, буны и причальные сооружения категорически запрещено во избежание несчастных случаев.

Накануне в районе пляжа «Ласточкино гнездо» (в Большой Ялте) также смыло с пирса двух человек. Мужчина и девушка погибли.