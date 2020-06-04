В Ялте планируют провести Форум культурных социальных инициатив и предпринимательства

Идея Форума культурных социальных инициатив и предпринимательства «Сделано в Ялте», отмечает глава администрации города Иван Имгрунт, состоит в том, чтобы «продемонстрировать успешные проекты, создающие неповторимую культурную среду столицы Южного берега Крыма, их готовность развиваться, участвовать в жизни города и увеличивать привлекательность Ялты, как современного курорта». Мероприятия Форума, говорят организаторы, будут очень разнообразны: это и лекции наших профессионалов, например, о моде расскажут ялтинские художники-модельеры, искусствоведы представят выставки картин знаменитых ялтинских художников, пройдет несколько презентаций уникальных книг по истории Ялты и Южного берега Крыма, а также пройдут музыкальные и танцевальные представления, вечер поэзии на подмостках, мастер-классы и ярмарка ремесел, уличные спектакли.

Один из дней Форума попадает на знаменательную дату — 8 июля православный праздник покровителей семьи равноапостольных Петра и Февронии и «День семьи, любви, верности», который, отмечают по всей России. Этот день будет посвящен практикам работы с детьми и семейному консультированию. Одно из направлений форума посвящено созданию комфортной городской среды, озеленению, уборке, благоустройству открытых площадок города. В течение 10 дней будут представлены действующие в городе проекты по таким направлениям как: театр, литература (проза и поэзия), музыка и танцы, история и краеведение с нашими уникальными изданиями, мода, гастрономическое направление с кулинарными шедеврами от шеф-поваров лучших ялтинских ресторанов, изобразительное искусство и художественное творчество, благотворительность и социальное предпринимательство, экология и благоустройство – всего 10 направлений, — анонсируют мероприятие в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

На данный момент, по словам заместителя главы администрации Ялты Ирины Романец, специалисты собирают лучшие городские проекты и социальные практики:

Для их представления готовим отдельные площадки в разных частях города. Мероприятия будут проходить в разное время, чтобы ялтинцы и гости города смогли увидеть в один день как можно больше интересного. В тоже время, какие-то мероприятия Форума пройдут параллельно, если мы будем понимать, что они одной направленности. В любом случае, будут подготовлены афиша всех мероприятий, и схема расположения площадок. Информации будет много. Рекламная кампания планируется совместно с несколькими информационными агентствами.

Даты для проведения городского форума социальных инициатив — с 4 по 13 июля с рабочим названием «Сделано в Ялте» — выбраны не случайно: на данный период как раз выпадает два воскресенья, две субботы, две пятницы – это удобно для горожан, а в центре — праздник семьи 8 июля. Семья – это главная жизненная ценность, и в рамках форума эта тема будет ведущей: отдых с семьей, забота о родном городе и окружающей природе, развитие детей, улучшение детско-родительских и супружеских отношений, творчество и досуг с семьёй, семейное путешествие.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта