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В Керчи из-за «шалости» пришлось эвакуировать школу

В Керчи из-за «шалости» пришлось эвакуировать школу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 03.03.2020

В Керчи эвакуировали школу из-за ложного сообщения о минировании. По информации KERCH.COM.RU, примерно в 16 часов в школу №11 выехали полицейские. Сообщается, что у школы стояло шесть полицейских машин, на место выезжал полицейский-кинолог.

Учащиеся, педагоги и персонал были выведены на улицу. По имеющейся информации, в школе нашли записку с угрозой взрыва, написанную детским почерком, из-за которой пришлось вызывать полицию. В 17 часов у здания школы уже никого не было, полицейские уехали. По предварительным данным, пятиклассник пошутил так над товарищем, положив записку ему в дневник.

В Керчи из-за «шалости» пришлось эвакуировать школу

Некоторые подробности уточняет КерчьИНФО: записку подбросили директору школы. В ней было написано, что в учебном заведении произойдет взрыв. Записка была найдена в 14.34, а в сообщение говорилось, что взрыв произойдет в 11:00. Детей срочно эвакуировали. На место происшествия приехали представители спецслужб, в том числе и саперная группа. По школе прошли кинологи с собаками. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Следователи провели следственные мероприятия по поиску «шутника», изучили почерк, которым была написана записка. Террорист-«шалун» найден.

Им оказался ученик 5-го класса. Ребенка ждет постановка на учет в МВД, а родителей — крупный штраф, — пишет КерчьИНФО.

В Керчи из-за «шалости» пришлось эвакуировать школу

Фото: КERCH.COM.RU

В Керчи из-за «шалости» пришлось эвакуировать школу

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