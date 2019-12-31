В Керчи вспоминают, чем запомнился 2019-й год и поздравляют с наступающим – 2020-м

В Керчи местные власти напомнили, чем ознаменовался для горожан уходящий год.

Год начался с ремонта дорог. Мы сдали улицу Марата, долгострой — улицу Айвазовского, ремонт которой стартовал в 2014 году. Кроме того, на протяжении года удалось отремонтировать еще порядка 15 улиц. Выполнен ремонт в 4 школах города и введены в эксплуатацию 6 приостановленных групп в детских садах. Сданы 2 модульных корпуса на территории детских садов. Продолжена реализация программы «Формирование комфортной городской среды», торжественно сданы уже 2 зоны отдыха и большая дворовая территория, установлено 14 детских площадок, 12 гимнастических комплексов для сдачи норм ГТО, построен современный экстрим-парк. При поддержке Республики приобретены 7 новых троллейбусов, установлены новые остановки. Керчь продолжает участие в первом этапе реализации Федерального пилотного проекта «Умный город», в рамках которого за средства инвестора ведется монтаж «умных остановок». Заменены 25 лифтов в многоквартирных домах, завершено кадастрирование дворовых территорий. Проведены более 100 встреч с жителями, что позволило наладить открытый диалог, определить вектор работы на ближайший год. Мы благодарим уходящий год за то, что он состоялся, и был наполнен житейским смыслом, — отметил глава администрации города Сергей Бороздин.

Он также поздравил всех керчан в своем видеообращении.

Глава муниципального образования городской округ Керчь, председатель горсовета Мая Хужина также поздравляет всех керчан.

Дорогие керчане!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы с вами стоим на пороге самых добрых и любимых праздников, которые объединяют людей, собирают родных и близких у семейного очага и несут в себе ожидание чуда. Это удивительное время радостных ожиданий и светлых надежд. Приходит та самая минута, когда нужно сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки и обиды, и, конечно, загадать желания, которые обязательно сбудутся!

Керчане встречают зимние праздники с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. В эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов. Верю, что следующий год принесет нам не меньше достижений и успехов.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и благополучие!

С Новым, 2020-м годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! Здоровья вам и вашим близким!