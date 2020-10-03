 В КФУ им. Вернадского создадут Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна

В Крымском федеральном университете им. Вернадского планируют создать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна. Об этом сообщил помощник ректора КФУ по связям с общественностью Эрвин Мусаев.

Институт будет создан на базе пяти действующих кафедр: рекламы и издательского дела, информационно-полиграфических технологий, книжной графики и дизайна печатной продукции, частично журналистики и межъязыковых коммуникаций, а также культурологии. Весь профессорско-преподавательский состав кафедр сохранит свои рабочие места.​

Сегодня передовые вузы нашей страны активно работают в области медиакоммуникаций и медиатехнологий. Мы видим, что эти направления присутствуют практически во всех сферах жизнедеятельности. И если 20-30 лет назад это была классическая школа журналистики, то сегодня это новое направление, которое, помимо журналистики, включает SMM, маркетинг, дизайн и многое другое, – рассказал Эрвин Мусаев.

По его словам, в дальнейшем на базе нового института планируют создать современный медиапарк, в состав которого войдут пресс-центр, медиалаборатория и анимационная лаборатория.

В нашем университете учатся графики, которые должны осваивать новые навыки графического дизайна в цифровом формате. Анимация сегодня присутствует и в мультфильмах, и в компьютерных играх, и в фильмах. За этим будущее, и мы должны все эти специальности развивать. Существуют определённые потребности современного мира, а мы как университет должны эти потребности удовлетворять. И создание такого института позволит нам двигаться вперёд и стать локомотивом медиатехнологий не только в нашем регионе, но и во всём федеральном округе, – добавил представитель вуза.

Концепцию нового института представят на заседании Учёного совета КФУ им. Вернадского, по решению которого будут определены сроки и этапы дальнейшей работы.