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Учёные КФУ назвали эффективный способ повышения плодородия почвы
фото: пресс-служба КФУ

В КФУ назвали эффективный способ повышения плодородия почвы

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:01 20.10.2020

Выращивание промежуточных почвопокровных культур при системе no-till (нулевой технологии обработки почвы) способствует защите почвы от ветровой и водной эрозии, сохранению и повышению её плодородия. Об этом сообщила зав. кафедрой земледелия и агрономической химии Агротехнологической академии Крымского федерального университета Ольга Томашова. Учёные разрабатывают многокомпонентные смеси как с озимыми культурами (рожь, рапс, вика), так и с яровыми (овёс, редька, вика, кукуруза, горох, сорго).

У нас довольно тёплый регион, и в любом полевом севообороте между уборкой одной культуры и посевом последующей остаётся от 2 до 10 месяцев. За этот период выпадает минимум 30-80 мм осадков, а сумма активных температур превышает 800-1000℃. В это время поле обычно пустует, а почвенные процессы и жизнь в почве могут происходить только тогда, когда в ней есть живые корни. Эти живые корни являются источником для пищи бактерий и грибов, которые, помимо своей жизнедеятельности, обеспечивают непрерывность почвообразовательных процессов, что способствует восстановлению плодородия, — цитирует пресс-служба зав. кафедрой земледелия и агрономической химии Крымского федерального университета Ольгу Томашову.

Основной задачей почвопокровных культур является защита почвы от эрозийных процессов.

Например, при сильном ветре ценная пылевидная часть почвы переносится с полей на разные расстояния, что негативно сказывается на плодородии и приводит к снижению урожайности. А почвопокровные культуры своими корневыми выделениями и гломалином склеивают мелкие фракции почвы, то есть структурируют её, что не даёт этим частицам перемещаться под воздействием ветра. Таким же образом почвопокровные культуры защищают почву от водной эрозии, то есть вымывания ценных частиц при сильных осадках, — отмечает Ольга Томашова.

По её словам, почвопокровные культуры также обеспечивают сохранность влаги летом, защищая почву от прямых солнечных лучей и замедляя процесс испарения, и способствуют накоплению органических веществ, которые являются прямым источником питания для бактерий и грибов, содействующих гумусообразованию. Опыты проводятся на 12 гектарах земли, при этом разные смеси способствуют решению разных проблем.

Для борьбы с сорняками с помощью наших смесей мы отдаём предпочтение крестоцветным культурам. Для сохранения влаги лучше выращивать смеси яровых культур с использованием вики, а избавиться от лишней влаги помогут редька и рапс. Что касается преимуществ в целом, наиболее высокая урожайность зелёной массы почвопокровных культур формируется при использовании многокомпонентных смесей. Это позволяет ежегодно к концу их вегетации в наземной массе растений и в корневой системе фиксировать 30-33 кг азота, 4-5,9 кг фосфора и 13,9-16,7 кг калия на каждый гектар посева. Повышается биологическая активность почвы, а также мы заметили прибавку урожая на последующих культурах, — говорит эксперт.

Учёные КФУ назвали эффективный способ повышения плодородия почвы Учёные КФУ назвали эффективный способ повышения плодородия почвы

Учёные Крымского федерального университета тесно сотрудничают с аграриями полуострова, а также учеными и фермерами Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской, Омской, Воронежской, Ульяновской и Самарской областей.

фото: пресс-служба КФУ

В КФУ назвали эффективный способ повышения плодородия почвы

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