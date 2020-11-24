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В пещере «Таврида» идут строительные и научные работы
фото: пресс-служба КФУ

В КФУ назвали новых обитателей пещеры Таврида

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 13:25 24.11.2020

Специалисты Крымского федерального университета назвали новых животных, костные остатки которых были найдены в пещере Таврида в течение полевого сезона 2020 года. Среди них – несколько форм грызунов, от полевок и тушканчиков до карликового бобра и слепыша. Самый крупный грызун – дикобраз Hystrix refossa.

Он, как и более мелкий дикобраз Виноградова, обитал непосредственно в пещере и любил погрызть кости животных, которые затаскивали туда хищники, – цитирует пресс-служба вуза ведущего методиста Зоологического музея Крымского федерального университета, палеонтолога Дмитрия Старцева.

Кроме того, по словам эксперта, подтвердилось предположение, что в пещере обитали две разные саблезубые кошки.

Это были крупный (почти со льва) Гомотерий и более изящный Мегантереон размером с леопарда. Кроме того, найдены останки настоящих кошек: это были древняя рысь и пока не определенная кошка, напоминающая по телосложению гепарда. Состав группы хищных пополнился представителем семейства куньих. Нами найдены фрагменты скелета древнего хорька, – отмечает учёный.

Также пополнился список птиц. Специалисты определили останки двух видов сов, дрофы, стрепета, и, что самое необычное, утки-мандаринки (сейчас она встречается в природе только на Дальнем Востоке).

Кроме того, найдена кость сухопутной черепахи и мелкие косточки жаб, змей и ящериц, которые пока изучаются специалистами.

фото: пресс-служба КФУ

В КФУ назвали новых обитателей пещеры Таврида

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