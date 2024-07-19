В конференции «Севастополь: история и этнология» приняли участие более 100 человек

В культурно-выставочном центре Музея героической обороны и освобождения Севастополя проходит II межрегиональная научно-практическая конференция «Севастополь: история и этнология». Более 25 докладчиков из разных регионов России — ведущие учёные и эксперты страны — представили свои актуальные работы, посвящённые культурному наследию Севастополя, археологическим открытиям, истории военного духовенства, вкладу разных народов в восстановление города, угрозам межнационального мира. Всего в научно-практической конференции приняли участие более 100 человек.

Конференция проходит в рамках масштабного Фестиваля национальных культур «Севэтнофест-2024» на базе культурно-выставочного центра Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик подчеркнул, что люди всех национальностей сейчас сражаются на полях специальной военной операции за будущее России, за будущее всех её городов.

Перед нашей страной стоят новые вызовы. Как 80 лет назад, нам брошен вызов в принципе существования великого государства. Сегодня не важно, кто ты национальности. Сегодня мы все россияне, объединённые одной большой великой целью — мы должны победить в этом сражении. Ведь сегодня решается будущее не только России, но и всего мира, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя депутата.

От лица Правительства Севастополя участников научно-практической конференции поприветствовала первый заместитель директора департамента внутренней политики Мария Вечёра.

Основная цель нашей конференции — представить и обсудить актуальные исследования, проанализировать исторические и этнологические данные, а также создать платформу для обмена знаниями между учёными и экспертами, — подчеркивает Мария Вечёра.

Она выразила уверенность, что дискуссии на конференции будут плодотворными и внесут весомый вклад в сохранение и популяризацию богатого исторического наследия Севастополя.

Фестиваль «Севэтнофест-2024» продолжится завтра насыщенной культурно-развлекательной программой на базе Дворца детского и юношеского творчества, где каждый сможет насладиться яркими выступлениями и узнать больше о различных культурах. Программа мероприятий по ссылке: https://xn--c1aoio2a.xn--p1ai/event/event-2024-07-19-136.html.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя