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В конкурсе "Золотой фонд строительного Крыма-2020" намерены участвовать полторы сотни компаний
иллюстрация: pxhere.com

В конкурсе «Золотой фонд строительного Крыма-2020» намерены участвовать полторы сотни компаний

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:39 02.03.2020

Напомним, общественный конкурс «Золотой фонд строительного Крыма» проводится при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым с целью выявления надёжных и ответственных крымских строительных компаний, бригад и специалистов. За два года своего существования, отмечают организаторы, конкурс стал пользоваться признанием и уважением участников строительной отрасли. Если по итогам 2018 года в «Золотой фонд» вошло 77 строительных организаций, то сегодня заявки на участие  в конкурсе  подали 158 компаний. Итоги конкурса 2020 года будут подведены 13 марта в Симферополе на Третьей крымской строительной конференции «Реформирование строительной отрасли Крыма», которая состоится в рамках 34-й межрегиональной строительной выставки «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна — 2020».

Особую значимость конкурсу «Золотой фонд» нынче придаёт тот факт, что 2020 год проходит под знаменем реформирования крымской строительной отрасли, — подчёркивает председатель Оргкомитета конкурса Ольга Никулина. —  Цели нашего  конкурса полностью совпадают с задачами модернизации строительного комплекса Крыма, поскольку он призван содействовать своевременной и высококачественной реализации федеральных целевых программ и национальных проектов в Крыму в области строительства, в успешном выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов республики. Сегодня Крым является не только драйвером роста строительной отрасли России, он становится трансформатором её революционного преобразования. Недаром на  VI Ялтинском международном форуме темой строительного направления обозначена «Новая философия строительной отрасли» и наш конкурс в полной мере отвечает ведущему вызову времени.

СПРАВКА:  Конкурс «Золотой фонд строительного Крыма учрежден некоммерческой организацией «Золотой фонд строительного комплекса Крыма» и проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, членами Экспертного Совета конкурса являются руководители департаментов капитального строительства, главные архитекторы и заместители глав администраций муниципалитетов Крыма. Девиз конкурса: качество — ответственность – надежность — профессионализм. Участие в конкурсе бесплатное.

В конкурсе "Золотой фонд строительного Крыма-2020" намерены участвовать полторы сотни компаний

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