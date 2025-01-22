В корпусе Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе стартовали монолитные работы

Реконструкция учебного корпуса стартовала весной 2024 года. Его общая площадь составит более 7,5 тыс. кв. метров. В настоящее время уже подходят к концу работы по возведению первого этажа здания. Завершить реконструкцию корпуса планируется в конце 2025 года, — рассказали в пресс-службе компании.

Также отмечает, что строителям предстоит завершить обновление корпуса и обустроить там комфортные аудитории для обучения студентов.

Реконструкция объекта началась еще в 2011 году, но спустя три года, работы остановились. В здании Института экономики и управления будут обучаться более 700 студентов. Там разместят учебные аудитории, рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, а также административные и бытовые помещения.

Также для студентов вуза строятся два новых общежития на 250 и 450 мест. Планируется, что оба здания будут введены в эксплуатацию уже в 2025 году.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, шесть колледжей, академию и техникум. Более 23 тысяч студентов из России и зарубежных стран обучаются там по программам высшего и среднего профессионального образования в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и архитектуры и др.

источник: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»