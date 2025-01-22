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Новости Республики
В корпусе Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе стартовали монолитные работы

В корпусе Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе стартовали монолитные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 22.01.2025

В корпусе Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского в Симферополе строители приступили к монолитным работам. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».
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