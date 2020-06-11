В крымском поселке Ленино местная нефтебаза воздух не загрязняет. Но ее работу «приостановят»

А запахи «минимизируют».

По результатам исследования проб наружного воздуха в поселке Ленино превышение допустимых концентрации не установлено. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК Юлия Жукова. Ранее жители поселка жаловались на сильный​ неприятный запах из-за работы местной нефтебазы, после которых был​ осуществлен отбор проб воздуха на наличие вредных веществ.

С учетом тех пожеланий, которые высказали инициативные жители поселка о необходимости забора проб наружного воздуха, нами организована совместная работа с Роспотребнадзором. Последний раз, когда мы выезжали именно в момент розлива битума были осуществлены отборы проб наружного воздуха.​ Они были осуществлены в трех местах поселка, эти места определили сами жители, и отборы проб осуществлялись непосредственно в их присутствии. Осуществлено 12 отборов проб в разных местах с временным интервалом и результаты отбора этих проб показали, что превышений​ допустимых концентраций не установлено, — рассказала Юлия Жукова.

Вице-премьер​ отметила, что по поручению Главы РК Роспотребнадзор в начале мая проводил отборы проб, и тоже на тот момент не было установлено превышение допустимых концентраций. Однако, Роспотребнадзор в настоящее время обратился в суд с требованиями о приостановлении​ деятельности нефтебазы. Рассмотрение данного дела будет осуществляться Ленинским районным судом Республики Крым, а​ первое заседание назначено на 18 июня.

Раньше было недопонимание со стороны руководства завода, и они не были достаточно открыты для общения с жителями, было некоторое противостояние. Но, я думаю, что те встречи, которые проведены нами в рамках рабочих встреч в администрации района, действительно изменили ситуацию, и руководство завода сейчас готово обеспечить доступ для жителей поселка, для того, чтобы показать, как осуществляется весь технологический процесс. Ну и, самое главное то, что сегодня приняты действенные меры, проведена модернизация того оборудования, которое установлено, направленная​ на минимизацию запахов, – подытожила Юлия Жукова.