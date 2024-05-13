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В у 92 участника Великой Отечественной войны воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования
фото: pikist.com

В Крыму 92 участника Великой Отечественной войны воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:20 13.05.2024

О том, что за прошлый год в Республике Крым 92 участника Великой Отечественной войны воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования, рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Ортопедические услуги не входят в базовую программу ОМС, поэтому такие услуги оказываются в стоматологических поликлиниках на платной основе. Вместе с тем, в Республике Крым действует мера социальной поддержки для участников Великой Отечественной войны по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств регионального бюджета, — цитирует пресс-служба главу крымского Минздрава. 

Ознакомиться с порядком предоставления данной меры социальной поддержки можно на сайте Минздрава Республики Крым.

Также участники ВОВ имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи, как в амбулаторных, так и стационарных условиях.

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Помимо того, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны входят в перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно (по жизненным показаниям и в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ежегодно утверждаемых Правительством Российской Федерации, а также перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, ежегодно утверждаемых Советом министров Республики Крым).

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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