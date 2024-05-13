В Крыму 92 участника Великой Отечественной войны воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования

Ознакомиться с порядком предоставления данной меры социальной поддержки можно на сайте Минздрава Республики Крым.

Также участники ВОВ имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи, как в амбулаторных, так и стационарных условиях.

Помимо того, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны входят в перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно (по жизненным показаниям и в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ежегодно утверждаемых Правительством Российской Федерации, а также перечнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, ежегодно утверждаемых Советом министров Республики Крым).

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК