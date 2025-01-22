В Крыму борются за жизнь детей, получивших ранения при обстреле села Бехтеры Херсонской области

Двое детей, получивших ранения в результате обстрела ВСУ села Бехтеры Херсонской области, находятся в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма Всего в крымских больницах получают лечение пять человек, раненных в результате атаки ВСУ на херсонское село Бехтеры, уточнили в Минздраве.

Трое детей переведены в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница». В настоящее время двое из них в состоянии средней степени тяжести и один ребенок в тяжелом состоянии, – цитирует сообщение РИА Новости Крым.

Двое взрослых находятся в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое, а второй находится в состоянии средней степени тяжести.

СПРАВКА: 20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей. Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики. Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек. источник: РИА Новости Крым

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