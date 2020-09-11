В Крыму фестиваль – фестивалю рознь. Власти закрыли скандальный «Зет Сити» в Сакском районе

Как сообщил депутат Гочсдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, в Сакском районе закрыт скандальный фестиваль «Зет Сити» («Z. CITY»). Не «закрылся», а именно «закрыт». Сегодня на месте отработали правоохранители: опечатаны площадки и мини-гостиница.

Местные жители обратились ко мне с жалобами на орущую по ночам музыку от фестиваля. Звук был настолько громким, что людям невозможно было спать. Особо людей возмущали запреты от организаторов на проход к морю, агрессивное поведение и произвол охранников. По этому поводу я обратился к Главе Крыма Сергею Аксёнову — и он поручил провести проверку. Были выявлены многочисленные нарушения использования пляжной территории, нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и многие-многие другие, — рассказал Руслан Бальбек.

По его словам, организаторы фестиваля оштрафованы на сумму около полумиллиона рублей. По остальным проверкам материалы передаются в суд.

Лучше всякой похвалы отработали сотрудники Сакской межрайонной прокуратуры, которые провели проверку и сделали все, чтобы закон восторжествовал, — прокомментировал депутат.

Фестиваль «Зет Сити» функционировал на месте закрытого фестиваля «Казантип» в Поповке. Тот проект был закрыт на полуострове в 2014 году из-за вопиющих нарушений законодательства и по многочисленным просьбам местных жителей.

Отметим, что на странице фестиваля в ВК все еще множество анонсов и приглашений на разнообразные мероприятия, в том числе и на ближайшие выходные.

Ну а сам фестиваль позиционируется так:

Z.CITY – город нового поколения, где Вы найдёте лучшие образовательные, спортивные и развлекательные программы в Крыму. Да что там в Крыму, в России. Важно не только предлагать, но и направлять молодых людей – поколение Z, помогая им правильно понимать такие жизненные ценности как дружба, семья, любовь, творчество и развитие личности. Доносить это не путём бесконечного морализаторства, а благодаря высокой степени вовлеченности и созидания.