В Крыму хотят модернизировать методику учёта воды, поступающей от водохранилищ до потребителей

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание, посвященное обеспечению питьевого водоснабжения жителей республики.
Рациональное использование водных ресурсов, снижение потерь воды в сетях и обеспечение стабильного водоснабжения для всех потребителей – одни из ключевых задач, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.
Профильным службам была поставлена задача обеспечить запас воды в Симферопольском водохранилище не менее чем на год. «Учитывая активное строительство жилья в республике, необходимо проанализировать потенциальное увеличение потребления воды в перспективе», – заявил Юрий Гоцанюк.
Он также добавил, что сегодня в республике требуется модернизировать методику учета воды, поступающей от водохранилищ до потребителей.
Юрий Гоцанюк акцентировал внимание на планах по строительству Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, необходимости ремонта магистральных трубопроводов от Партизанского водохранилища, наполненности Белогорского и Тайганского водохранилищ в условиях дефицита осадков, меры по решению этих и других проблем.
В рамках совещания также были рассмотрены вопросы финансовой поддержки ресурсоснабжающих предприятий и разработка механизма доведения средств до государственных унитарных предприятий.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма