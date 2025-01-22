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Новости Республики
В Крыму хотят модернизировать методику учёта воды, поступающей от водохранилищ до потребителей
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму хотят модернизировать методику учёта воды, поступающей от водохранилищ до потребителей

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 16:29 22.01.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание, посвященное обеспечению питьевого водоснабжения жителей республики.

Рациональное использование водных ресурсов, снижение потерь воды в сетях и обеспечение стабильного водоснабжения для всех потребителей – одни из ключевых задач, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

Профильным службам была поставлена задача обеспечить запас воды в Симферопольском водохранилище не менее чем на год. «Учитывая активное строительство жилья в республике, необходимо проанализировать потенциальное увеличение потребления воды в перспективе», – заявил Юрий Гоцанюк.

Он также добавил, что сегодня в республике требуется модернизировать методику учета воды, поступающей от водохранилищ до потребителей.

Юрий Гоцанюк акцентировал внимание на планах по строительству Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, необходимости ремонта магистральных трубопроводов от Партизанского водохранилища, наполненности Белогорского и Тайганского водохранилищ в условиях дефицита осадков, меры по решению этих и других проблем.

В рамках совещания также были рассмотрены вопросы финансовой поддержки ресурсоснабжающих предприятий и разработка механизма доведения средств до государственных унитарных предприятий.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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