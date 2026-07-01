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Новости Республики

В Крыму из окна дома выпал двухлетний ребенок

Опубликовал: news-parser в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:20 01.07.2026

В поселке Черноморское двухлетний мальчик выпал из окна жилого дома на улице Щорса. Об этом сообщили в Главном управлении СК по Крыму и Севастополю.

Ведомство организовало процессуальную проверку по факту травмирования малолетнего ребенка при падении из окна.

По предварительным данным, мальчик остался без контроля со стороны родителей, самостоятельно залез на подоконник, где было открыто окно, и упал на землю. С полученными травмами его оперативно доставили в Черноморскую центральную районную больницу, где медики оказали необходимую помощь.

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В настоящее время состояние маленького пациента оценивается как стабильное, угроза его жизни отсутствует. В ведомстве отметили, что семья характеризуется как благополучная.

В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

источник: Московский комсомолец Крым

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