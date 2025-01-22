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В Крыму незаконно производили газированные напитки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:45 22.01.2025

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ВОГ МВД России по обеспечению ЭБиПК на территориях Республики Крым и г. Севастополь и УЭБиПК МВД по Республике Крым пресечена деятельность двоих жителей региона.

Они подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном группой лиц по предварительному сговору, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нелегальный цех был расположен в одном из крымских сел. Там же находились склады и жилые помещения для персонала. На предприятии работали около 15 человек. Предварительно установлено, что они в промышленных масштабах изготавливали аналоги популярных зарубежных безалкогольных газированных напитков. На бутылки наносили этикетки с товарными знаками известных брендов. Оптовые партии сбывали под видом оригинальной продукции через подконтрольные коммерческие организации.

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В ходе обысков полицейскими изъяты две производственные линии, более 80 тысяч бутылок с готовой продукцией, этикетки, средства связи, носители информации, денежные средства в размере более одного миллиона рублей, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СУ МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 180 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Сотрудники полиции устанавливают каналы сбыта контрафактной продукции, – уточнила Ирина Волк.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму

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