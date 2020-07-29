В Крыму обнаружили уникальные для России минералы. В пещере «Таврида»

В крымской пещере «Таврида» обнаружены уникальные для России и больше нигде не встречающиеся минералы — фосфаты робертсит и кингсмаунтит. Последний ранее был найден только в Австралии. Об интересных находках ученые рассказали на пресс-конференции пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Как пояснила минеролог, научный сотрудник башкирского заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова, впервые на территории современной России найдены фосфаты робертсит и кингсмаунтит.

Они образовались в результате жизнедеятельности древних животных. В мире кингсмаунтит, насколько я знаю, есть только в одной австралийской пещере. Можно сказать, что это вторая находка в мире. Эти находки позволят детализировать и расшифровать историю развития пещеры с момента ее зарождения, — цитирует «Российская газета» эксперта.

Никаких полезных в промышленности и сельском хозяйстве материалов новые минералы создать не помогут, но для науки они имеют огромное значение, позволяя детализировать историю пещеры с момента ее зарождения.

В то же время председатель Российского союза спелеологов (РСП) Геннадий Самохин рассказал, что находками из «Тавриды» уже заинтересовались иностранные ученые. И совместно с коллегами из Австрии крымчане уже работают над датировками отдельных экземпляров, изучением минералов и их изотопного состава.