В Крыму обнаружили уникальные для России минералы. В пещере «Таврида»

В крымской пещере «Таврида» обнаружены уникальные для России и больше нигде не встречающиеся минералы — фосфаты робертсит и кингсмаунтит. Последний ранее был найден только в Австралии. Об интересных находках ученые рассказали на пресс-конференции пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Как пояснила минеролог, научный сотрудник башкирского заповедника Шульган-Таш Ольга Червяцова, впервые на территории современной России найдены фосфаты робертсит и кингсмаунтит.
Они образовались в результате жизнедеятельности древних животных. В мире кингсмаунтит, насколько я знаю, есть только в одной австралийской пещере. Можно сказать, что это вторая находка в мире. Эти находки позволят детализировать и расшифровать историю развития пещеры с момента ее зарождения, — цитирует «Российская газета» эксперта.
Никаких полезных в промышленности и сельском хозяйстве материалов новые минералы создать не помогут, но для науки они имеют огромное значение, позволяя детализировать историю пещеры с момента ее зарождения.
В то же время председатель Российского союза спелеологов (РСП) Геннадий Самохин рассказал, что находками из «Тавриды» уже заинтересовались иностранные ученые. И совместно с коллегами из Австрии крымчане уже работают над датировками отдельных экземпляров, изучением минералов и их изотопного состава.
К нам обращаются палеонтологии из других стран, которым было бы интересно приехать в Крым. Мы готовы привлекать их, но на условиях партнерства, а не доминирования. У нас есть специалисты, которые могут самостоятельно продвигать этот проект в мировой науке. Вначале мы начнем изучать, а потом уже продолжат наши коллеги иностранные, — отмечает Геннадий Самохин.
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