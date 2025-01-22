В Крыму обсуждают вопросы оказания медпомощи участников СВО и реализации программы обучения «Герои Крыма»

Основной задачей по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2036 года является повышение уровня удовлетворенности участников СВО условиями оказания медицинской помощи и реабилитации. В этих целях Правительством Российской Федерации утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025-2027 годы, которая дополнена отдельным разделом по оказанию медицинской помощи демобилизованным участникам СВО, — цитирует пресс-служба Елену Романовскую.
Программой предусмотрены проактивный порядок оказания им первичной медико-санитарной помощи, особенности проведения их диспансеризации с расширением перечня специалистов, которые будут в неё вовлечены. Также предусмотрено, что, если участник СВО нуждается в постоянном динамическом наблюдении со стороны медицинских работников и проживает в отдалённом населённом пункте, то такое динамическое наблюдение может быть организовано с использованием телемедицинских технологий. Специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию участники СВО будут получать во внеочередном порядке. Предусмотрено приоритетное прохождение ими санаторно-курортного лечения.
Также в ходе заседания рассмотрен вопрос о реализации в Крыму специальной программы обучения кадров «Герои Крыма», которая предусматривает формирование необходимых навыков у ветеранов и участников СВО в области государственного и муниципального управления с целью их дальнейшего трудоустройства в органы власти, государственные и муниципальные учреждения.
Подводя итоги заседания, вице-премьер поручила Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Крым совместно с Министерством здравоохранения Республики Крым подготовить соответствующие изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025-2027 годы, и Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым совместно с Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского — доработать «дорожную карту» по реализации программы обучения.
Информация о мерах поддержки участников СВО и членов их семей доступна в информационном разделе «Меры поддержки для Защитников Отечества» здесь.
источник: пресс-служба Правительства Республики Крым
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