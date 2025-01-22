В Крыму обсуждают вопросы оказания медпомощи участников СВО и реализации программы обучения «Герои Крыма»

Также в ходе заседания рассмотрен вопрос о реализации в Крыму специальной программы обучения кадров «Герои Крыма», которая предусматривает формирование необходимых навыков у ветеранов и участников СВО в области государственного и муниципального управления с целью их дальнейшего трудоустройства в органы власти, государственные и муниципальные учреждения.

Подводя итоги заседания, вице-премьер поручила Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Крым совместно с Министерством здравоохранения Республики Крым подготовить соответствующие изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025-2027 годы, и Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым совместно с Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского — доработать «дорожную карту» по реализации программы обучения.

Информация о мерах поддержки участников СВО и членов их семей доступна в информационном разделе «Меры поддержки для Защитников Отечества» здесь .

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым