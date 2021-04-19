В Крыму определены 46 общественных территорий для голосования по благоустройству в 2022 году

Формирование современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения городских праздников, улучшение внешнего облика городов в Крыму – одна из ключевых целей реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Безопасный, уютный и красивый парк – одно из условий комфортной жизни в городе. Ведь именно здесь можно приятно и с пользой провести время: заняться спортом, поиграть с ребенком и пообщаться с другими жителями. Город предъявляет высокие требования к благоустройству общественных территорий: безопасность, условия для отдыха, досуга, занятий спортом, при этом важна и эстетическая привлекательность. Каждый день, выходя из дома, добираясь на работу или просто гуляя, мы хотим видеть наши дворы и улицы ухоженными и благоустроенными, — отмечают в региональном офисе Главного управления по реализации национальных проектов.

Подчеркивается, что онлайн-голосование в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – прекрасная возможность для каждого из нас влиять на внешний вид и комфорт родных городов и поселков.

Сегодня каждый может решить будущее своего города, изменив его к лучшему. С помощью рейтингового голосования будет учтено мнение каждого из вас, это прекрасная возможность для активных и неравнодушных горожан улучшить свою жизнь путем благоустройства территорий в своем городе.

В рамках реализации проекта и благодаря комплексному подходу, каждым муниципалитетом были определены основные общественные территории для голосования, подлежащих благоустройству в 2022 году:

Алушта:

Благоустройство сквера по ул. 60 лет СССР, 7, 12 12а;

Благоустройство зеленой зоны по ул. Ленина, 60;

Благоустройство зеленой зоны и территории вдоль р. Улу-Узень между ул. Симферопольская и ул. Первомайская;

Благоустройство (капитальный ремонт) парковой территории в с. Малореченское, ул. Парковая;

Благоустройство (капитальный ремонт) парка по ул. Таврическая.

Армянск:

Благоустройство сквера «ТИТАН» 3-й этап (в районе мкрн Васильева, д.1 (общежитие 15);

Благоустройство сквера строителей – «Бульвара №1» (в районе мкрн Корявко, д.16);

Благоустройство сквера «Малыш» (в районе МБОУДО «ЦДЮТ» и МБДОУ «Детский сад 3 «Березка»);

Благоустройство поляны «Сказок» в Парке Победы 4;

Благоустройство сквера в районе д.14 по ул. Гайдара (Сквер «Детство»);

Благоустройство и озеленение (капитальный ремонт) сквера «Суворово» в с. Суворово г. Армянск;

Благоустройство и озеленение (капитальный ремонт) сквера «Интернациональный».

Бахчисарай:

Благоустройство территории общего пользования на пересечении ул. Шмидта и пер. Угловой;

Благоустройство сквера по ул.Симферопольская,14 (напротив здания администрации города Бахчисарая);

Капитальный ремонт (благоустройство) парка «Севастопольских курсантов»;

«Бульвара №1» территории общего пользования в районе МКД по ул. Мира, 14 и 18.

Евпатория:

Благоустройство общественной территория вдоль ул. Чапаева;

Благоустройство набережной Лазурная, 2 этап;

Благоустройство парка им. Франко, расположенный по ул. Ивана Франко, 2 этап;

Общественная территория в мкрн Исмаил-Бей, вдоль ул. Кирюшина, 2 этап;

Благоустройство парка Приморский в пгт Новоозерное, ул. Парковая, 2 этап.

Красноперекопск:

Сквер им. Богатикова;

Капитальный ремонт тротуара по ул. Захарова;

Капитальный ремонт части сквера «Героям Перекопа»;

Благоустройство (капитальный ремонт) пешеходной зоны по ул. Чапаева.

Симферополь:

Благоустройство общественной территории ул. Маршала Жукова от Мемориала Скорбящим до памятника — Маршала Жукова (ул. Маршала Жукова, 3 — ул. Героев Сталинграда, 39);

Благоустройство сквера пгт Аэрофлотский (ул. Сибирская);

Благоустройство общественной территории микрорайона «Марьино — 2» (ул. Джами – ул. Орта);

Благоустройство общественной территории микрорайона «Белое — 4» (в районе пересечения ул. Березовая и ул. Азизлер);

Благоустройство парка им. Т.Г. Шевченко (ул. Севастопольская).

Благоустройство (капитальный ремонт) сквера по ул. Данилова;

Благоустройство (капитальный ремонт) сквера Дыбенко;

Благоустройство сквера у доски почета КРИК, ул. Киевская 81, 79/2, ул. Куйбышева 4;

Благоустройство ул. Залесская от 60 лет октября до ул. Аральская, правая сторона;

Благоустройство (капитальный ремонт) участка бульвара Франко от ул. Куйбышева до ул. Менделеева.

Щёлкино:

Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон;

Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории пешеходной зоны по улице №1;

Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории пешеходной зоны по улицам №3,4;

Благоустройство (капитальный ремонт) территории проспекта «Первостроителей».

Ялта:

Благоустройство «Площади дружбы», пгт Массандра;

Благоустройство парка «Мурат Авур», пгт Гаспра;

Благоустройство мкрн Васильевка, в районе д. № 1 по ул. Д. Ульянова;

Благоустройство парка «Симеиз», 3 этап, пгт Симеиз;

Благоустройство Милютинского парка (г. Алупка);

Благоустройство площади 7 платанов (пгт Форос, между д.16 и 18 по ул. Космонавтов);

Благоустройство сквера у цирка (Т.Г. Шевченко);

Благоустройство района площади «Дружба» (пгт Массандра).

Для проведения голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустраиваться в 2022 году, создана единая платформа для онлайн голосования. Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Для того чтобы проголосовать, надо перейти по ССЫЛКЕ .