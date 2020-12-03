В Крыму подумали и ответили на заявление генсекретаря НАТО о наращивании Россией военной мощи

Как мы сообщали, 30 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в усилении военной группировки в Крыму, тем самым оправдав присутствие Североатлантического альянса в Черном море.

Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — заявил Столтенберг.

В Крыму на эти слова ответили сегодня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму, сообщили СМИ. Главная цель подобных заявлений – оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую, — отметил Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, мощь крымской группировки Вооруженных сил России соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надежно и в полном объеме обеспечить безопасность региона и его жителей.

Заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга является лишь очередной попыткой Вашингтона для оправдания активизации НАТО по наращиванию военного присутствия Североатлантического альянса у границ РФ, что создает очевидные риски для безопасности в Черноморско-Каспийском регионе в целом, — заявила ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, Западу просто «не нравится Россия, которая заявляет о себе в полный голос«. За самим заявлением Столтенберга нет «какой-то серьезной, продолжительной стратегии«, считает он.

Председатель совета высших офицеров (генералов и адмиралов) города Севастополя, генерал-майор Василий Казаченко напомнил, что боевые корабли НАТО находятся в Черном море, а авиация альянса регулярно появляется у российских границ.

Россия наращивает свои вооруженные силы на столько, на сколько это обеспечивает ее безопасность. Что делают американцы нас, конечно, интересует. Но мы прежде всего делаем то, что необходимо для безопасности страны, государства и жизни наших людей. Другого поведения у нас нет и быть не может, — добавил Казаченко.

По материалам ТАСС .