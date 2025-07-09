В Крыму право матери погибшего участника СВО защищал суд

Красноперекопским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску матери к отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым о признании незаконным решения об отказе установления пенсии по потере кормильца, установлении и назначении социальной пенсии со дня обращения в фонд.

Суть спора

Решением отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым матери погибшего участника СВО отказано в назначении пенсии по потере кормильца. Отказ мотивирован тем, что погибший принимал участие в специальной военной операции как доброволец, в составе добровольческого формирования, однако данное добровольческое формирование не является подразделением Министерства обороны РФ, соответственно никакие выплаты ей не положены.

Рассматривая данный спор, суд выслушав лиц явившихся в судебное заседании, установил, что погибший действительно выполнял задачи в добровольческом формировании, действительно погиб на территории, на которой проходит специальная военная операция, является сыном истца, и после гибели военнослужащего его матери выдано удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.

Поскольку специальная военная операция осуществляется в целях защиты интересов Российской Федерации, то частная военная компания участвующая на стороне Российской Федерации в боевых действиях в ходе специальной военной операции, является организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

При этом, лица, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., относятся к категории ветеранов боевых действий, в связи с чем на них распространяются все правовые гарантии социальной защиты ветеранов боевых действий в Российской Федерации, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах».

В случае гибели ветерана боевых действий его родители (независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы) имеют право на меры социальной поддержки для членов семей погибших ветеранов боевых действий, закрепленные в статье 21 Федерального закона «О ветеранах».

Соответственно Красноперекопский районный суд Республики Крым пришел к выводу, что имеются основания для удовлетворения иска.

Не согласившись с данным решением ответчик обжаловал его в апелляционной инстанции.

Апелляционная инстанция жалобу ответчика отклонила, решение оставила без изменения, так как Красноперекопский районный суд Республики Крым правильно пришел к выводу, что военнослужащий, имевший правоотношения с частной военной компанией как организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, погибший при освобождении города в ходе проводимой Российской Федерацией с 24 февраля 2022 г. специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в силу подпункта 2.4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» относится к ветеранам боевых действий.

Как следствие, мать имеет право на меры социальной поддержки для членов семей погибших ветеранов боевых действий, предусмотренные статьей 21 Федерального закона «О ветеранах».

Решение вступило в законную силу.

источник: пресс-служба Красноперекопского районного суда

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