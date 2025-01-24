В Крыму разрабатывают мастер-план туристской территории «Золотые пески России»

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико провела рабочее совещание по вопросу разработки концепции мастер-плана туристской территории «Золотые пески России». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Николай Воробьев, министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, представители ГК «Монолит».
На встрече была представлена концепция мастер-плана развития туристской территории от города Евпатории до города Саки, которая предполагает создание современного курорта с многофункциональной инфраструктурой, строительство комплекса отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тыс. номеров. В концепции плана предусматривается строительство на территории 7,3 га объектов якорной инфраструктуры: акватермального комплекса с аквапарком, луна-парка, детского центра, эно-центра, спортивно-развлекательного центра, бальнеоцентра, конгрессного центра с концертным залом, центра водных видов спорта.
На данный момент представлен промежуточный вариант мастер-плана. Уже сейчас виден комплексный подход к развитию туристической зоны, где учитываются современные требования и стандарты, что может привести к значительному увеличению потока туристов в западном Крыму, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Напомним, что Республика Крым вошла в федеральный круглогодичный проект «Пять морей и озеро Байкал», средства государственной поддержки которого будут направлены в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК
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С тегами: Крым туристический