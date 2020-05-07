В Крыму — рост бытового травматизма у детей. Рекомендации педиатров на период самоизоляции

В период самоизоляции педиатры в Крыму столкнулись с ростом бытового травматизма у детей.

При общем снижении уровня посещений у врача-педиатра, приемы врача-ортопеда и травматолога остались практически в полном объеме. Родители обращаются с ушибами и вывихами, а также с другими видами бытовых травм детей. Поэтому хочу обратить внимание, что длительное пребывание детей в домашних условиях требует бдительности и постоянного контроля со стороны родителей, — цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Ольгу Лебедеву.

Кроме того, вынужденный режим самоизоляции, который характеризуется, в первую очередь, пребыванием в ограниченном пространстве сказывается на росте гиподинамии у подрастающего поколения. Врачи постоянно бьют тревогу о снижении двигательной активности у детей, а в сегодняшних условиях это основное, что беспокоит и родителей, и педиатров. И важным моментом, который рекомендуется выполнять – это «активность ради активности».

Родители малышей, дети старшего возраста должны препятствовать нарастанию гиподинамии. А если учитывать высокий уровень увлеченности детей гаджетами плюс дистанционное обучение, то перспектива неутешительна. Врачей-педиатров волнует, как отразится резкое вынужденное снижение активности детей на их здоровье в перспективе. Вот представьте себе: ребенок ходил в школу, получал дополнительное образование по интересам, занимался в спортивной секции. И однажды – стоп. Ему не надо идти, бежать, прыгать. Но ведь режим гиподинамии закончится, и дети вернутся к прежнему уровню физической нагрузки, которая будет уже не по плечу вследствие детренированности, — отмечает Ольга Лебедева.

Врачи предостерегают тренеров и родителей: возврат к прежним нагрузкам должен быть постепенным. А для поддержания физической формы ребенка, рекомендуется регулярно заниматься физкультурой в домашних условиях.

В то же время, Ольга Лебедева напомнила, что в период самоизоляции крайне важно соблюдать микроклиматические условия в помещении для профилактики аллергий и заболеваний органов дыхания.

При правильном питании, достаточном водном питьевом режиме, а главное – частом проветривании помещений, роста аллергических заболеваний быть не должно. Педиатры советуют родителям обратить внимание на ограничение приема сладостей, которые наши детки так обожают, — резюмировала специалист.