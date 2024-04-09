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В у — рост объема поддержки экспорта предприятий
иллюстрация: pikist.com

В Крыму — рост объема поддержки экспорта предприятий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 09.04.2024

Объем экспортной поддержки крымских предприятий в 2023 году вырос благодаря мерам государственной и региональной поддержки, сообщил ТАСС министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

В республике создан и действует ряд государственных институтов поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из них является Южный региональный центр поддержки экспорта, который предлагает поиск рынка и иностранного покупателя, бесплатное участие в крупных мировых выставках, бизнес-миссиях, размещение на электронной торговой площадке, — сообщил Дмитрий Шеряко.

По его словам, мероприятия по поддержке реализуются в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Предпринимателю помогают с экспортной сделкой: предоставляется таможенный брокер, осуществляется сопровождение переговоров, оказывается помощь в составлении экспортного контракта.

Можно отметить, что они дают позитивный эффект, — добавил министр.

Он сообщил, что в 2023 году предпринимателями региона заключено 20 контрактов на сумму 9,9 млн долларов. Объем поддержанного экспорта в 2023 году вырос на 1,74 млн долларов по сравнению с 2022 годом. В 2024 году по объему поддержанного экспорта планируется достижение не меньших результатов, чем в 2023 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме заявил, что попытки Запада устроить России торговую блокаду провалились: Москва значительно нарастила товарооборот с дружественными странами, заместив выпадающие объемы. Он назвал расширение связей с перспективными партнерами из дружественных стран одним из приоритетов России.

Структура экспорта

По словам Дмитрия Шеряко, в структуре экспорта из Крыма: зерновые и бобовые культуры, косметика, масло виноградной косточки, овощная консервация, кондитерские изделия, вино, кабельная продукция, одежда, изделия из меха и кожи, сварочные аппараты и другое.

Среди новых видов продукции, которая интересует зарубежных партнеров: молочная продукция, сыры, шоколад без сахара, грецкие орехи в глазури. Все это могут поставлять крымские производители, — говорит министр.

Он сообщил, что поставки из республики осуществляются в 17 стран мира. Среди них: КНР, Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан, ОАЭ, Эквадор, Абхазия и другие. 

источник: ТАСС

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