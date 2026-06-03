В Крыму у подножия вулкана Карадаг может появиться рекреационный комплекс

Многофункциональный рекреационный комплекс на площади более 76,3 тыс. кв. м построит инвестор в поселке Коктебель в Крыму с общим объемом инвестиций 10 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Республики Крым.

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 подписан меморандум между Советом министров Республики Крым и ООО «СЗ «Форум-чайка» (группа компаний СДК) о реализации инвестиционного проекта «Мультиформатный рекреационный комплекс в пгт Коктебель». Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Проект предполагает создание на площади 76 365 кв. м у подножия вулкана Карадаг современного круглогодичного курорта, ориентированного на отдых, восстановление ментального и физического здоровья. В состав комплекса войдут гостиницы, виллы, таунхаусы, гостевые дома и курортные резиденции. Горизонт реализации — 10 лет, ожидаемые налоговые поступления в бюджет — 1,25 млрд рублей.

Архитектурная концепция основана на каскадном принципе застройки, интегрированной в рельеф местности, что позволяет сохранить визуальную легкость и избежать эффекта плотной высотной застройки. Философия проекта строится вокруг сохранения локальной идентичности Коктебеля, его природного ландшафта, атмосферы творчества и гармонии с природой.

Отдельным преимуществом является подход к проектированию: комплекс изначально разрабатывается как полноценный гостиничный продукт международного уровня. К работе привлечены профильные отельные консультанты и специализированное проектное бюро. В настоящее время команда проекта ведет переговоры с гостиничными операторами, после выбора управляющего партнера концепция будет доработана с учетом его требований.

источник: ТАСС

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