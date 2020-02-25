В Крыму учёные выводят высокопродуктивные и экологически пластичные сорта сорго

В Крыму к производству удопущены 15 сортов и гибридов сорговых культур селекции Крымского федерального университета, два сорта передано на государственное сортоиспытание. Главными признаками новых сортов, говорят специалисты, являются высокопродуктивность, экологическая пластичность, устойчивость к болезням и вредителям.

Наши сорта в любой зоне и при любых погодных условиях должны давать гарантированный урожай. Кроме того, сейчас, например, стоит вопрос о создании сортов сорго сахарного с высоким содержанием сахара в соке стеблей. Это альтернативная культура для производства жидкого сахара, поскольку из сорго сахарного сок не кристаллизируется в связи с большим количеством глюкозы и фруктозы. Такой продукт можно использовать в пищевой промышленности, в фармакологии, а также для производства биоэтанола. Для получения крахмала можно использовать сорта сорго зернового, которые содержат 68-73% крахмала, – цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры растениеводства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Любовь Болдыреву.

По ее словам, в качестве кормовой культуры большой интерес вызывают суданская трава и сорго-суданковые гибриды.

Кукуруза в среднем дает 400 центнеров зеленой массы с единицы площади один раз в год. Сорговые культуры можно убирать 2-3 укоса. Мы можем получать по 150-200 центнеров урожая, но несколько раз в год. Культуру можно использовать на зеленый корм или сено.

Ученые Крымского федерального университета работают с сорго различных направлений: зерновым, сахарным, веничным, суданской травой, сорго-суданковыми гибридами. Прежде чем новый сорт попадает на государственное сортоиспытание, его всесторонне изучают в вузе в течение трех, а иногда и шести лет в предварительном и конкурсном испытаниях.

На территории академии есть опытное поле, на котором мы ежегодно закладываем селекционный участок площадью до четырех гектаров. Там мы проводим селекционные опыты и сортоиспытания, сравнивая новые сорта с уже существующими. Ежегодно мы создаем порядка 300 различных гибридов, а общее количество изучаемых образцов достигает 2000. Кроме того, мы занимаемся размножением семян районированных сортов для их реализации, – отмечает Любовь Болдырева.

По словам учёного, использование сорго экономически выгодно, поскольку норма высева культуры небольшая – всего пять килограммов семян на гектар. Стоимость одного килограмма семян элиты составляет от 60 до 130 рублей в зависимости от сорта.

фото: пресс-служба КФУ